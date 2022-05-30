IŞİD’li canlı bomba tutuklandı

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Alaturka Online
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İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen operasyonda yakalanan canlı bomba Anas Abbud Alşahi Bnaman tutuklandı.

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IŞİD’li canlı bomba tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen IŞİD üyesi Anas Abbud Alşahi Bnaman geçen hafta yakalanmıştı.

Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgüt üyesinden ele geçirilen dijital materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerince incelemeye alındı. Deşifresi henüz tamamlanmayan materyallerin ardından planlanan intihar saldırısındaki ayrıntılara ulaşılacak.

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