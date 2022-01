İSİG Meclisi: 2021’de en az 2 bin 170 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG Meclisi 2021 yılı raporunu açıkladı: “Yüzde 65’ini ulusal basından; yüzde 35’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2021 yılında en az 2170 işçi hayatını kaybetti…”

2011 yılından itibaren farklı sektörlerden, işkollarından, mesleklerden işçilerin ve işçi ailelerinin hayat verdiği bir ağ örgütlenmesi olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yıllık raporunu yayınladı.

Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, çalışma koşulları için mücadele eden İSİG Meclisi’nin tespitlerine göre geçtiğimiz yıl ortalama günde en az 6 işçi hayatını kaybetti.

Raporda, “Yüzde 65’ini ulusal basından; yüzde 35’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2021 yılında en az 2170 işçi hayatını kaybetti…” bilgileri paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 427 işçi hayatını kaybetmişti.

İSİG’in hazırladığı rapor şöyle:

EN ÇOK NİSAN’DA

2021 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 205 işçi, Şubat ayında en az 142 işçi, Mart ayında en az 144 işçi, Nisan ayında en az 258 işçi, Mayıs ayında en az 240 işçi, Haziran ayında en az 180 işçi, Temmuz ayında en az 155 işçi, Ağustos ayında en az 178 işçi, Eylül ayında en az 189 işçi, Ekim ayında en az 167 işçi, Kasım ayında en az 177 işçi ve Aralık ayında en az 135 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…

2021 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 1864 ücretli (işçi ve memur) ve 306 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 86’sını ücretliler yüzde 14’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

2021 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 345 emekçi; Tarım, Orman işkolunda 318 emekçi (161 çiftçi ve 157 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 335 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 229 işçi; Taşımacılık işkolunda 186 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 113 işçi; Metal işkolunda 102 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 81 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 70 işçi; Enerji işkolunda 44 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 39 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 38 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 34 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 31 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 25 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 24 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 13 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 7 işçi; İletişim işkolunda 4 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 53 işçi hayatını kaybetti…

COVID’DEN ÖLÜM YÜZDE 29

2021 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Covid-19 nedeniyle 625 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 342 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 254 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 156 işçi; İntihar nedeniyle 98 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 77 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 74 işçi; Şiddet nedeniyle 72 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 56 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 23 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 22 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 75 işçi hayatını kaybetti…

YÜZDE 92 ERKEK

2021 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 165 kadın işçi ve 2005 erkek işçi hayatını kaybetti…

2021 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 21 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 41 çocuk/genç işçi,

18-27 yaş arası 222 işçi,

28-50 yaş arası 1091 işçi,

51-64 yaş arası 544 işçi,

65 yaş ve üstü 143 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 108 işçi hayatını kaybetti…

BİRİNCİ SIRADA SURİYELİ GÖÇMENLER VAR

2021 yılında 94 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak:

42 işçi Suriyeli; 17 işçi Afganistanlı; 7’şer işçi Rusyalı ve Türkmenistanlı; 5 işçi Pakistanlı; 3 işçi Somalili; 2’şer işçi Azerbaycanlı, Gürcistanlı ve İranlı; 1’er işçi Bulgaristanlı, Güney Koreli, Macaristanlı, Moldovyalı, Sırbistanlı, Ugandalı ve Ukraynalı…

YÜZDE 6’SI SENDİKALI

2021 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 122’si (yüzde 5,62) sendikalı işçi, 2048’i ise (yüzde 94,38) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, büro, eğitim, ticaret, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus…

İSTANBUL’DA 260 İŞÇİ ÖLDÜ

2021 yılında Türkiye’nin 80 şehrinde ve yurtdışında birçok ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik:

260 ölüm İstanbul’da; 102 ölüm İzmir’de; 99 ölüm Kocaeli‘nde; 73 ölüm Bursa’da; 72 ölüm Antalya’da; 66 ölüm Ankara’da; 57 ölüm Şanlıurfa’da; 56’şar ölüm Gaziantep ve Samsun’da; 55 ölüm Mersin’de; 51 ölüm Konya’da; 50 ölüm Adana’da; 49’ar ölüm Manisa ve Tekirdağ’da; 44’er ölüm Muğla ve Zonguldak’ta; 42 ölüm Sakarya’da; 39 ölüm Denizli’de; 38 ölüm Hatay’da; 36 ölüm Balıkesir’de; 34 ölüm Kahramanmaraş’ta; 33’er ölüm Aydın ve Kayseri’de; 29 ölüm Osmaniye’de; 26 ölüm Çanakkale’de; 24 ölüm Çorum’da; 22’şer ölüm Afyon ve Kütahya’da; 21 ölüm Sivas’ta; 20’şer ölüm Malatya ve Trabzon’da; 19’ar ölüm Diyarbakır ve Eskişehir’de; 17’şer ölüm Bilecik ve Ordu’da; 16 ölüm Adıyaman’da; 15’er ölüm Bolu, Elazığ, Erzurum, Giresun, Isparta, Kastamonu ve Kırklareli’nde; 14’er ölüm Burdur, Karabük ve Uşak’ta; 13’er ölüm Karaman ve Van’da; 12 ölüm Düzce’de; 11’er ölüm Bartın, Mardin ve Rize’de; 10’ar ölüm Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Nevşehir ve Niğde’de; 9’ar ölüm Erzincan ve Siirt’te; 8’er ölüm Aksaray, Bingöl, Edirne, Gümüşhane, Kırıkkale, Şırnak ve Tokat’ta; 7’şer ölüm Kırşehir ve Yalova’da; 6’şar ölüm Kars, Kilis, Sinop ve Tunceli’de; 5 ölüm Yozgat’ta; 4 ölüm Hakkari’de; 3’er ölüm Çankırı ve Iğdır’da;

2’şer ölüm Ardahan, Bayburt ve Bitlis’te; 49 ölüm Yurtdışı’nda meydana geldi…

ÖLENLERİN TAM LİSTESİ

2021 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 2170 işçiyi saygıyla anıyoruz…

Muhammed Mehdi Ertürk, Abdurahman Öcal, Habib Gökçe, Yiğithan Artık, Kenan Korkmaz, Haydar Gündoğdu, Fatih Bozdemir, Hasan Hüseyin Önal, Seçkin Budak, Yakup Mehmet Öyürlü, Mohammed Amin Safay, Ümit Erdoğan, Yusuf Arslan, Abdullah Utku, Nurullah Karataş, Bedirhan Mintemur, İzzet Tülüce, Şahin Güvenç, Mahmod Shabek, Asiye Önal, Behçet Türkmen, Oktar Dolaşır, Doğan Gül, Engin Gözpınar, Ali Göktaş, Abdullah Karagöz, Zeki Arıcı, Vahap Kara, Sinan Kartal, Muammer Önker, Hasan Ali Gökdemir, Recep Sarıtepe, Caner Kaya, Mehmet Akçimen, Mürsel Demir, İlhan Özdemir, Fazıl Etike, Ömer Kapan, Kemal Ballı, Günay Karaağaç, Murat Kantar, Ayşe Türk, Ramazan Tümer, Dursun Küçükbaş, İbrahim Gökdemir, Fatih Subaş, Ali Kalaycı, Mehmet Korucu, Umut Can Türk, Durmuş Sertbakan, Sinan Oğuz, Hakan Özsaltık, Ali Rıza Sandıklı, Emrah Şallı, Hüseyin Garip, Halil Şölen, Salih Güneş, Hanefi Sevinç, Samimi Değerkaya, Selim Topuzoğlu, Yakup Tor, İdris Akgün, Sinan Bozkaya, Saim Toparlı, Eyüp Aslan, Ferhat Doğan, Murat Kızıltepe, Mekin Demirci, Ömer Kaya, Çetin Bayın, Ahmet Bıçak, Orhan Şen, Murat Boğa, Mehmet Ali Dere, Bedran Güzel, İsmail Polatcanlı, Okan Atlı, Şerafettin Polat, İsmail Özmen, Osman Varlı, Aydın Demirtaş, İbrahim Alan, Asım Karakoç, Süleyman Yumuk, Doğan Alan, Osman Çiçek, Turan Pınar, Hüseyin Altıntaş, Davut Kurt, Bayram Yılmaz, Osman Durmuş, Cihan Gökkaya, Ekrem Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mehmet Samur, Erdoğan Saim, Duran Geçkil, Ali Kağnıcı, A.G., Halil Özbay, Fahrettin (Halittin) Akbalık, Tarık Güneş, Adem Tancan, Ahmet El Ahmet, Mehmet Çetin, Anar Oruçov, Hasan Kurban, Nüket Mermer, Mustafa Fırat, Fatma Yeter, Seher Bıcı, M.Kutsal Altıntaş, Veysel Erdem Uzun, Mehmet Topçuoğlu, Fatma Demirel, Fuat Güneş, Yasin Erol Yalçın, M.Tankut Sevim, Uğur Bozdoğan, Ahmet Özsakarya, Bülent Gülhan, Özde Çivici, Yaşar Demirtaş, Vedat Erdoğan, Bilal Tor, Abdurrahman Kahveci, Erol Danacı, Ali Kerekli, E. I., Zeki Kocatürk, Kenan Yiğit İkizoğlu, Hıdır Kaya, Nihat Elman, Nurten Ekici, Fethi Bulut, Şim Ağa, Engin Odabaşı, Süleyman Daşgın, Hakan Süzen, Muhammed Onan, Ahmet Nar, Fuat Yetkin, Kadir Korkmaz, Bahtiyar Kandimov, Azmi Türkmen, Hakan Atalay, Mehmet Özkan Turna, Sevgi Uçer, Ahmet Uyar, Hüseyin Karakuş, Hüseyin Kalkın, Emrah Aykurt, Ula Kerem, Nuri Koruyan, Azize Gülmez, Şahide Budak, Hayri Burak Gül, Recep Uysal, Yaşar Kansızoğlu, Abdullah Sayan, Kadir Kurak, Ömer Erkaya, Ahmet Arıcan, Mümtaz Halaf, Hasan Yıldız, Şenol Akgöz, Mehmet Sabancılar, Nurseven Elbasan, Umut Ahi, İbrahim Örsel, Fatih Coşkun, Kamil Beki, Ümit Demirhan, Nimet Sayraç, Neslihan Mermertaş Karaağaç, Ömer Yalap, İsmail Duran, Nilgün Ediz, Mehmet Ali Tan, Necati Atmaca, Hasan Hüseyin Tavlı, Salim Karaman, Mustafa Akatay, Aylin Alphan Erdemir, Emre Yılmaz, Kemal Erzan, Talha Aktaş, Akın Öztürk, Mamoun al-Nabhan, Ahmed Al-Ali, Muhammed el-Bish, Tugay Ersoy, Adem Bilir, Halil İbrahim Yazıcı, Mehmet Sapan, Tuncay Aydın, Cüneyt Çetinkaya, Fatih Terzioğlu, Bilal Kurt, Serdar Demirel, Sabahattin Çelik, Mehmet Şahin, Serkan Duran, Bedirhan Yıldız, Muhammed Kaddur, Ufuk Göktaş, Mehmet Emin Göğün, Hasan Karakılçık, Hacı Ali Akdeniz, Şenol Aydın, Hacı Tunç, Murat Bülbül, İbrahim Değer, Salih Topçu, Bostan Eser, Salih Bulut, Halit Gökçe, Zafer Pallavuş, Emrah Ballı, Ahmet Kuruçaylı, Başak Cengiz, Mustafa Aydın, Orhan Polat, Aşkın Dişkaya, Ergün Celep, Tahir Yıldız, Fetullah Sarı, H.I., Adil Kara, Mehmet Tuğra, Mehmet Soyarslan, İsmail Ünlü, Canip Yıldız, Ali Demir, Suat Çelik, Mehmet Şükrü Yücel, Bekir Kaya, Mustafa Celil Hancıoğlu, Ergün Şahin, Nedim Köse, Fikret Ağırman, Galip Çetin, Abdullah Çolak, Muammer Evci, Mehmet Ali Sorulmaz, Gülcan Aslan Karakoç, Sultan Fidan, Mehmet Emin Ünlü, Nejat Toker, Metin Baş, Betül Kıraç Gürler, Vahide Bozer Yaman, Ercüment Keçik, Şerife Nurdoğdu, Işıl Dalgın, Nizar Türker, Ekrem Ayrancı, Şerafettin Boyacı, Aysel Akdeniz, Nusret Bozacı, Çiçek Gülek, Metin Gürel, Vehbi Kıymacı, Ahmet Uysal, Ayşe Özsoy, Fikri Sözbir, Fazile Sevim Yağcı, Şerif Soğur, Ümmet Turhan, Sevgi Çakıcı, Kader Nur Palaz, Muhammed Fatih Taşlıçay, Mehmet Uzun, Aydın Göçer, Gürkan Esmer, Mehmet Şahin, Ali Ercan Yılgın, Refikcan Uysal, Havva Ergin, Ramazan Günay, Halil Yüksekol, Hüseyin Akbaş, Talip Güngör, Durmuş Güneş, Volkan Çayan, Davut Kaplan, Osman Kaya, Malıka Goklenova, Cengiz Topel Figen, Şirin ., Hüseyin Cenber, Salim Otuk, Gökhan Karabulut, Fedai Altun, Mustafa Tunçel, Naci Sağman, Adem Aykanat, Yiğithan Kuştepe, Yurdal Gökçe, Davut İlhan, Ferhat Ede, Haluk İskenderoğlu, Ali Arslan, Müzbah Donat, Yasin Beşiktepe, Süleyman Arık, Recep Yıldız, Hüseyin Köse, Mustafa Altıparmak, İbrahim Kös, Mustafa Yalçın, Kaya Dursun, Kemal Kamacı, Veli Bilen, Uğur Özmen, Nizamettin Alkan, Nedip Afgani, Ali Kubacık, Mehmet Sakı, Ali Özgün, Fehmi Batur, Mehmet Durmaz, Mehmet Esen, İsmail Demirci, Eyüp Ertuğrul, Şaban Coşkun, Mehmet Yıldırım, Cemil Hacıtemeloğlu, Ramazan Hacısalihoğlu, Sinan Taşkıran, Mustafa D., Ramazan Akkoyun, Zülküf Akarsu, İlyas Köken, Yakup Dursun, Erdal Aşkar, Zekeriya Yıldız, Fedai Büyüköztürk, Cemal Yücel, Mehmet Demir, Sadık Çiçek, Özkan Deniz, Suat Atlı, Ali Ekber Demirtaş, Murat Ceylan, Enes Burak, Yusuf Üzen, Abuzer Atakan Gür, Muhammet Saltuk Kalem, Murat Eken, Nedim Taş, Recep Kula, Kemal Kuruçay, Salman Ateş, Uğur Bakır, Ümmühani Yeşilkaya, Selami Bozacı, Yaşar Demirbaş, Melek İnci Göktuğ, Serdar Davarcı, Ali Yurdakul, Nurcan Uçar, Alihan Özkaya, Kamil Soydan, Lütfiye Terzi Özer, Ramazan Şadet Güvercin, Zeki Nalbantoğlu, Ahmet Tuğral, Ömer Gökdemir, Hasan Ali Yıldırım, Yılmaz Ateşalp, Ahmet Çukur, Ahmethan Şanlı, Emrah İlker, Aslıhan Kazın, İpek Akın, Engin Tümen, Ali Yücel, Muhammet Emin Şenateş, Ramazan Yalçın, Şakir Avcı, Köksal Zeynel, Ahmet İnanır, Ali Gökçe, Mustafa İhtiyar, Adem Sayın, Arif Kartal, Ferhat Akyol, Cömert Özcan, Zeki Zencirli, İbrahim Heydo, Hakan Kolcu, Mehmet Öztürk, Atakan Ağdaş, Nuri Aydın, Osman Güler, Muhsin Yalçın, Veysi Emre, Emin Özcan, İbrahim Yiğit, Ramazan Enes Şimşek, Nurettin Uçak, Bahri Dinç, Ali Bayar, Orhan Hançer, Kemal Demir, Ergün Yıldız, Emrullah Anşin, Ömer Faruk Kaya, Sinan Çelik, Nurbay Irmak, Gazi Çiçek, Süleyman Yavuz, Mustafa Yaş, Muzaffer Uzun, Dursun Güleç, Yusuf Kahveci, Hafız Yoğurtçu, Ümit Ceylan, Emre Özdoğan, Gökhan Nas, Metin Altun, Muaz Bellikli, Oğuz Güzey, Beka Iremadze, Serap Yeşil, Orhan Yurtcu, Bekir Koç, Rümeysa Berin Şen, Hüseyin Taflan, Lokman Toksoy, Fadıl Çekiç, Ahmet Dikmen, Elif Aydın Yamak, İlknur Ünal, Melek Çolak, Sevgül Memet, Ceren Döğerli Kantar, Hakan Kocaefe, Fatma Yeşil, Ramazan Öztürk, Abdullah Canataroğlu, Nagihan Özcan, Mustafa Duran, Fatma Kuş, Emrah Meydan, Ömer Fırıncı, Ayberk Karagöz, Bülent Üstüner, Cebrail Şahin, Muharrem Can, Ferdi S., Mustafa Arslan, Ahmet Özbey, Mehmet Güngör, Bilal Öztürk, Adem Topbaş, İrfan Çelik, Süleyman Şen, Turgay Kayaalp, Yavuz Barlas, Necmiye Çavdar, Yaşar Soylu, Ali Doğan, A.E., Namık Çöloğlu, Seyfettin Kara, Salih Tiriç, Abubekir Akpınar, Recep Polat, Ahmet Naneci, Nuri Demir, Ertan Göktepe, Aşkın Tün, Delil Alış, Casım El Sice, Necmi Sedef, Serdal Ton, Ayşe Sığırcı, Süleyman Güler, S.A., Mustafa Sığırcı, Abdurrahman Cengiz, Fatih Çelik, Ömer Y., Zekeriya A., Abdurrahman Duranay, Musa Ay, Ahmet Elik, Şaban Tönget, Ali Şahin, Ayşe Yiğitalp, Necmi Karadaş, Enes Kurt, Taha Demirler, Azize Erbay, Mustafa Bolca, Kemal Badalov, Osman Karatepe, Erkan Karahüyüklü, Özgür Has, Alper Güler, Mesut Tetik, Nazif Çukur, Muharrem Şentürk, Abuzer Çelik, Hilal El Raşit, Ersin Özsoy, Emre Ağbulak, Bekir Kurt, Murat Çoban, Aysel Şentürk, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksoy, Hülya Dinçkol, Halil Aksoy, Bayram Gezerov, Zeynel Acar, Erol Kes, Hediye Çınar, Hamza Pınarbaşı, Mehmet Ali Piştof, Ramazan Şahin, İlbay Vurdular, Berrin Metin, Turhan Cemal Çırak, Cemal Memiş, Ahmet Çakmak, Mustafa Çelik, Akif Aykanat, Ercan Güler, Gülhat Demir, Onut Öztürk Hacıosmanoğlu, Hasan Kürşat Demir, Şaban Kır, Ekrem Er, Ali Faruk Terzi, Remzi Türkmen, Tahsin Tunç, Hilmi Gümüş, Emrah Vargün, Sevda Biryan, Adnan Varan, Selahattin Yılmaz, İsmail Kınalı, İsmail Sevim, Erol Akyıldız, Aziz Kocatürk, Zeynel Abidin Oğuz, Ayhan Okuyan, Halil Ahmet Kurt, Çetin Sevin, Fatih Sungurtekin, Mustafa Uyar, Hasan Cihan, Sabri Ö., Ramazan Odabaş, Adem Sevener, Berkan Üzgü, Ahmet Mutlu, Lütfi İnat, Ferhat Temel, Mutalip Başkurt, Bozan Baydil, Mehmet Bayrakçı, Yusuf Demir, Mustafa Akkoç, Ömer Akgül, Erol Arpacı, Ali Çiçek, Dilaver Kıyak, Sebahaddin Sezay, Engin Çal, Ahmet Çiçek, Şerif Özdemir, Tuncar Bozkurt, Mustafa Doğan, Veli Arslan, Rıdvan Kılıç, Ömer Elbi, Bekir Tekirağaç, Şahin Uzun, Yasin Karadeniz, Denizcan Karakuzu, Murat Aktürk, Aziz Albayrak, Ahmet Aktaş, Yunus Bozkır, Halit Uğur, Sedat Akkuş, İzzet Utkun, Serdar Çiçek, Oğuzhan Kutbay, Aziz Çağlar, Burç D., Hüseyin Kantarcı, Murat Gürses, Lasif Uysal, Erol Kıyak, Ahmet Dilsiz, İlyas Bıdık, Veli Bal, Volkan Ekinci, Alim Eren, Suhi Topuzoğlu, Cevat Karnapoğlu, Nurullah Atasoy, Şefik Berent, Cavit Çiftçi, Adem Demir, Ali Sayan, Hacı Ömer Çınar, Necmettin Dündar, Sait Çalışal, Halil İbrahim Varan, Mehmet Bülent Tırnaksız, Kenan Alioğlu, Murat Ürflü, Ali Avni Silleli, Hasan Fevzi Katıöz, İbrahim Hakkı Büyükbeşe, Muslahattin Çakır, Yusuf Modanlar, Sezai Yakın, Duygu Ömrüuzun, Cemile Berra Tüfekçibaşı, Mehmet Murat Sepin, Kezban Gürsoy, Tuna Karadeniz, Metin Uzundurukan, Atilla Ateren, Eszter Jeles, Emirhan Korkmaz, Savaş Erizgi, Mustafa Bakar, Muhammet Talha Karabacak, Nagihan Ekiz, İhsan Alıcı, Ahmet Aydın, Ali Karakaya, Tayfur Işık, Arif Emre Beydilli, Hüseyin Buyruk, Oğuz Kaçmaz, Enes Sakarya, Mustafa Güney, Mahsun ., Memiş Göksu, Muhammed Elalyan, Mustafa Şahan, Abdülhamit Yıldırım, Yusuf Tümenci, Gürdal Gökçe, Fikret Keskiner, Ali Özkılıç, İbrahim Erdoğan, Mehmet Cin, Hasan Düzgüner, Resmiye Engel, Nebiye Yiğit, Hilmi Çakıcı, Faruk Özkan, İmam Şahin, Abdülhamit Gür, Mahmut Karaaslan, Erdal Çubuk, Seçkin Akıncı, Mert Yıldırım, Yunus Topal, M.M., Yaşar Koç, Saim Akçıl, Yaşar Öztopaloğlu, Serkan Mirzaoğlu, Oğuz Avşar Aydın, Edip Uzunoğlu, Evgenii Kuznetsov, Vıladıslav Berkutov, Nıkolai Omelchenko, Vadim Karasev, Lurii Chuborov, Belkize (Hacer) Çelik, Mustafa Dilcan, Yaşar Dikmen, Mehmet Deniz, Özgür Özbek, Çetin Güner, Mıng Muhammad, Kaan Eşref Koç, Ersin Maden, Bayram Korkmaz, Zahit Öğüt, Ahmet Koçer, Ersen Dağlı, Süleyman Sakin, Necdet Arslan, Hidayet Şahin, Şehmus Temiz, Muzaffer Öksüz, Murat Çakmak, Yıldırım Akbaş, Ahmet Gürel, Rasim Mergen, Kader Alptuğ, Sezer Polat, Yaşar Öztürk, Yunus Beyoğlu, Ertuğrul Sevik, Süleyman Ekrem, Uğur Çil, Yahya Berkay Şahin, Celal Uluçay, Mehmet Altun, Gizem Özgün, Erdoğan Ergenç, Soner Yonca, Mehmet Önal, Mikail Mercan, İsmail Uçar, Mahmut Bozkurt, Fahrettin Çetinkaya, Zafer Uzuntaş, Habib Yılmaz, Nurettin Şimşek, Emrullah Gültekin, Ümit Ünal, Erol Bayraktar, Fadıl Setirek, Mevlüt Çetin, Yasin Tetikel, Hacı Ahmet Salman, Faysal Kızılırmak, Ercan Ortaç, Gökhan Kavak, Şerif Henderî, Şahin Körür, Talip Özkan, Uğur Koç, Halil Şen, Tuğrul Uluer, Erol Ergün, Kağan Horozal, Ercan Umut Dalman, Tarık Arslan, Emre Sağlam, Zeki Alter, Battal Baltacı, Halil Erdil, Mustafa Aksöyek, Tahsin Yeğen, Mecit Muhammed Madal, Emcet El Şvavbi, Emat Eldin, Musa Çakmak, Sıddık Ünal, Ahmet El Hassan, Abdurrahman Tam, Okan Gülsoy, Abdullah Kara, Süleyman Korkmaz, Hamza Malgaz, Mehmet Birgi, Mehmet Ali Söken, Selim Cagcag, Osman Kaya, Bünyamin Güneş, Erdoğan Şişeci, Ferit Akyapı, Kerem Kader Başol, Cengiz Umut, Ali Köse, Yılmaz Atak, Arap Kefenek, İslam Gasyak, Ömer Sayım, İbrahim Sarımehmet, Osman Küçüknalbant, Ahmet Akdeniz, Hasan Argındoğan, Mindia Gatenadze, Ferhat Alabalık, Aydın Özdemir, Hilal Koşar, Yılmaz Çiçek, Harun Alper Yalıçetin, Mahmut Ağdemir, İlhami Atılgan, Murat Tad, Ahmet Avcı, Fevzi Karataş, Muazzez Dönmez, Selda Yardımcı, Mehmet Ağdemir, Halim Can Keskin, Bülent Kesim, Hediye Aksoy, Mustafa Bülbül, Mazhar Palta, Yakup Çakır, Selim Yeşilçam, Mustafa Memicik, İbrahim Birincioğlu, Mustafa Yılmaz, Arif Kılıç, Halil Ümit Yıldız, Tekin Kaya, Mustafa Çankal, Murat Güler, Sonay Erer, Çetin Akbaş, Sinan Baygül, İbrahim Okçu, Eyüp Sönmez, Ercan Ender Yıldız, Mehmet Emir, Zeynel Sarı, Müslüm Çakır, Mustafa Kılınç, Yusuf Demirli, Münür Erdem, Tuncay (Dursun) Çakıroğlu, Mustafa Salebci, Mustafa Turgut, Velit Faris, Kemal Tekin, Ali Saçlı, Yasin İnce, Bayram Baran, Ramazan Çelik, Yaşar Cinbaş, Erol Tovka, Mülkiye Yıldız, Ayşe Kından, G.G., Yaşar Karahan, Emrah Kaya, Eflatun Karaman, Coşkun Akdağ, Eşref Morgan, Ramazan Özdemir, Fatih Özdemir, Sevim Kıyak, Meryem Okur, Ethem Dağtekin, M.Aydın, Saim Kaplan, Ali Şimşek, Nevzat Malkoç, Şemsi Aktaş, Z.K., H.E.H., Hatice Kestane, Hüseyin Öksüz, Yusuf Bulut, Musa Can Çapuk, Ömer Çağ, Emine Karabulut, Şenol Arslansarı, Mehmet Yıldırım, Hamza Örnek, Muhammet Can Örnek, Samet Alper, Barış Ergül, Mehmet Albayrak, Cevdet Bayraktar, Kamuran Şimşek, Gülseren Develi, Adem Avcı, Elif Bucak, Davut Dişli, Dürdane Doğan, Zeynep Kumsal Yılmaz, Morad Nader, Yücel Küçükçepiş, Leyla Aksakal, Tahir Çetin, Ali Faik İnter, Süleyman Bayrak, İsmail Öztürk, Muzaffer Aypar, H.A., Görkem Servan Güneş, Aydın Elibol, Hasan Yıldızhan, Emre Şimşek, Ahmed Hannan, Murat Koçak, Arif Köşker, Ertan Yıldız, Hilmi Coşkun, Ali Osman Karabalık, Ramazan Horzum, Hüsnü Ayhan, Gökhan S., Harun Filiz, Zeki Can Bebek, Yıldırım Polat, Durmuş K., Khaled Albiriny, Süleyman Akgün, Bilal Kollu, J.Y. Kim, Ali Sarman, Hasan Ayaz, Süleyman İlhan, Hüsem Taşkın, İlyas Kurt, Remzi İnce, Metin Mert, Alişan Durmuş, Zhamshit Haytakov, Serdar Yiğit, Ü.A., Habip Türeli, Efrail Akgül, Yasin Akat, Rojhat Akınlar, Halil Ş., Abdulkerim Akan, Veysel Güç, Yaşar Ceylan, Halit Kaya, Ali Kurt, Hakkı Cihangir, Mahir Çöt, O.T., Hasan Kaya, Murat Meyde, Fahri Özcan, Ahmet Karakaş, Muhammed Yaşar, Beritan Taşer, Mustafa Yavuz, İbrahim Erkmen, Osman Birer, Emrah Kaya, Muharrem Kaya, Murat Kaya, Mehmet Ali Kökçü, Mustafa Türkmen, Serdar Tekin, Şaban Kılıç, Serhat Kara, Doğan Susin, Yusuf Bingöl, İbrahim Koçal, Hüseyin Meydanlık, Hakkı Barutçu, İlhami Bayrak, Muhammed Nuri Sönmez, Bülent Çaylak, Abdullah Saraç, Cevat Topçu, Selahattin Atış, Muhammed Atış, Sergei Oleinikov, Uğur Kır, Cumali Kurtay, Yılmaz Demir, Oğuz Taşkın, Ali İnal, Ufuk Karataşlı, Fatma Sevim, Tayfur Kürşat Cantez, Ahmet Deniz, Hasan Tosun, Murat Uzan, Burkay Kurt, Serhan Alışkan, Ali Darbaz, Şahin Akdemir, Bayram Koç, Lokman Kaymak, Oktay Yılmaz, Oğuz Şişman, Ömer Babahanoğlu, Mehmet Ünaldı, Birkan Yaman, Mehmet Koçak, Ozan Tuncer, Ali Sarı, Hami Mete, Döndü Bozdoğan, Murat Bahar, Ramazan Genç, Rahimi Ziaddin, Mustafa İletmiş, Mehmet Ali Kırcılı, Ümmet Kocabaş, Ergün Ayanoğlu, Halil Tunç, Görkem Hasdemir, Ahmet Uca, Gülsüm Uca, Hami Aydın, Hatice Sarıal, Hüseyin Akdeniz, Yusuf Keskin, Mehmet Buldu, Durmuş Öksüz, Halil İbrahim Karaman, Erdoğan Özen, Burhan Ataman, Salih Bayraktar, Adnan Abdullah, Mustafa Alkan, Salih Güneş, Enver Uysal, Maher Fovaz El Halaf, Cemal Aydoğan, Ruhi K., Abdullah Şahin, Murat Sümbül, Ahmet Yıldırım, Gülhan Çizik, Adem Bakırcı, İsmail Kerimi, İsmail Atalay, Cennet Bilek, Ahmet İri, Mehmet Kaya, Ümmühan Ataş, Birkan Akansel, Mustafa Budak, Ercan Akkoyun, Erdoğan Dede, Abuzer Parlak, Özkan Cinkavuk, Hasan Demir, Sadık Kültür, Doğan Zincirkıran, Akif B., Şahin Kanlıoğlu, Köksal Şahin, Mansur Hösük, Turgay Arslan, Ökkeş Can, Abdulbaki Topaloğlu, Mehmet Akif Kahraman, Erdem Sarıyer, Mukadder Can, Adem Yargı, Adnan Doğan, Musa El Ahmed, Erdal Karakaş, Hasan Gökaslan, Tülay Keseli, Deniz Poyraz, Bircan Doğan, Süleyman Amaç, Ercan Şahin, Mehmet Emin Bedir, Nejdet Kılıç, Metin Avunca, Yıldıray Özyurt, Orhan Şafak Sezgin, Selami Tanrıverdi, Muammer Şahin, Nesih Cengiz, K.A., Doğan Dereli, Sergen Göç, Yasin Akgün, Gürcan Barıç, Cengiz Kara, Gökhan Seviçin, Zakir D., Ali Yıldırım, Yaşar Özyurt, Nedim Yurtdaş, Yunus Emre Koçdemir, Selahattin Akçan, Musa Kukul, Fazle Ahmad Hoseiny, Kubilay Çevik, Mehmet Yatmaz, Salih Gültekin, Furkan Süngü, Cüneyt Ölmez, Mustafa Çelik, Yasef Çalışkan, Osman Duman, Mustafa Emino, Osman Altuntaş, Mehmet Kapukaya, Özgür Aydaş, Kadir Kaya, Berzan Özgün, Mustafa Tınış, Şaban Tınış, Nejdet Emre, Bayram Süryani, Mehmet Duman, Adem Çakal, Ahmet Bolat, Ahmet Köse, Mahmut Elkurdi, Remzi Süslü, Abdullah Şahin, Kadir Baran, İbrahim Altan, Abdullah Topal, Durmuş Batı, Yunus Hülako, Mehmet Çoban, Cuma Ali Kısacık, Ahmet Ayduvan, Mehmet Bütün, Murat Çatır, Serkan Eryılmaz, Erdoğan Topal, Ramazan Yaprak, Resul Yılmaz, Talat Kaya, İbrahim Zengin, Ali Kılcı, Ömer Basmacı, Şerif Korkmaz, Zeki Tokgöz, Fazlı Yoğun, Ramazan Baş, Seyfettin Boğurcu, Adnan Akbulut, İshak Toğluk, Arif Yıldırımer, Mustafa Yeşildağ, Sedat Başöz, İ.B., Hazret Eren, Mehmet Esirikli, Yaşar Balcı, Mehmet Karabaş, İzzet Büyük, M.K., Hüseyin Baş, Mahir Aslan, Can Evren, Yılmaz İlaslan, Sinan Öztürk, Savaş Hamurçili, F.Ö., Metin Öztürk, Teymur Bakal, İlyas Kök, Ozan Özcan, Erdal Akkuş, Zülfü Fulkil, Hakan Acat, Bahadır Dinç, Egemen Öztürk, Soner Terlemez, Birol Yıldırım, Nihat Çelik, Mustafa Cücük, Mustafa Karakuzu, Ali Erden, Bahattin Dinçer, Sezayir Bölük, Yılmaz Sekecek, Yunus Emre İnan, Cemal Akyürek, Fadime ., Mehmet Özamaç, Ömer Duran, Mesut Kılıç, Keziban Kılıç, Erdoğan Gönen, İbrahim Kahraman, Dursun Aynacı, Nejla Taş, Ömer Kürklü, Hüseyin Ceylan, Hasan Dinç, Muhammet Bayar, Arif Sağın, Hüseyin Yıldırım, Seycan Yalvaç, Fahrettin Öztürk, Remzi Yıldız, Mahmut Ergun, K.R., Fehmi Koç, Osman Sabuncuoğlu, Hidayet Akkuzu, Murat Yıldız, Fevzi Özek, Mert Çamlıbelen, Yazgülü Zengin, Fahrettin Aktaş, Haşim Açık, Ahmet Erişmiş, İmdat Derelioğlu, Hasan Saçaklı, Emre Su, Salih Demir, Yusuf Keskin, Basri Tüfekçi, Metin Esen, Fuat Güle, Sezai Ünlü, Mehmet Kahraman, Taner Kara, Barış Yazıcı, Alişan Aytaş, Şener Türker, Duygu Cüneyt Uçurum, Hüseyin Özdoğan, Enver Vurgun, Emre Gülaçtı, Adnan Genç, Semir Yazıcı, Levent Çezik, Burhan Kazmalı, Teoman Alili, Nihat Besler, Selami Kurucu, Ümit Berber, Ebru Unurlu, Ebubekir Sami Çınar, Kadri Bektaş, Volkan Demirtaş, Mehmet Yavuzatmaca, Güzel Sucu, İsa Eren, Gürhan Satman, Behçet Marangoz, Hasan Türk, Mine Karagöl, Recep Yüksel, Serkan Hebipoğlu, İsa Değerli, Uğur Sakaloğlu, Beşir Karahasanoğlu, Mehmet Fatih Gündüz, Ali Rıza Tufan, Serkan Batı, Yücel Akkaş, Uğur Uzun, Osman Gündüz, Aydın Damar, Sabahattin Arsu, Özcan Erci, Dilber Altınar Kılıçaslan, Durdağı Akan, Fatih Akkuş, Atakan Çetinkaya, İlker Fuat Göze, Şaban Kıymız, Şafak Güney, Muhsin Çınargür, Aykut Şimşek, Hasan Koşar, Talip Torun, Sebahi Saylık, Hacı Turan Çakallı, Haydar Orhan, Ergün Şimşek, Rahmi Kılıç, Halim Ergen, Berk Adıyaman, Ahmet Eren, Nadi Aksoy, Tamer Koç, Latif Güler, Yusuf Özbakır, İlknur Kösen, İbrahim Demir, Mahmut Korkmaz, Süleyman Yıldız, Ebru Us Aykaş, Turan Avcı Kurt, Naki Çalışkan, Mahmut Göksu, Fatih Yılmaz, Zuhal Işık, Ecevit Eyduran, Esra Karaman, Hatice Selcen Yıldız, Aydın Işık, Zafer Kaya, Murat Gümüş, Erdal Şenözpak, Teoman Cengiz, Refik Hotaman, Süleyman Devecioğlu, Ömer Faruk İncer, Nazım Köktürk, Mehmet Erdem, Osman Yıldız, Alpay Pala, Recep Yılmaz, İlknur Tepeç Kaya, Kürşat Dal, Abdullah Ertem, Muhammet Karancı, Engin Bal, İbrahim Arslan, Murat Dolma, İbrahim Yılmaz, Güngör Özmen, Cuma Taş, Vahit Bulanık, İsa Aydın, Abdürrahim Gülmez, Himmet Baz, Ayhan Kalçık, Ali Sezgin, Fawad Anwary, Ramazan Pars, Yunus Karadoğan, Mehmet Kürkünç, Ali İhsan Köse, Ahmet Özeren, Suat Bağış, Ayhan Attar, Mehmet Kekil, Barış Kapucu, Şükrü Kuşçu, Adem Hamza, Önder Özcan, Samet Bulun, Tayfun Öncül, Seyit Ali Çağlayan, Soner Önal, Abdülkadir Pulat, İ.K., Hasan Ölmez, Hikmet Maraş, Adem Aykaç, Emrah ., Ahmet Teke, Cihan Duman, Ali Aslan, Sabri Kavuk, İsa İşlek, Ersin Ateş, Ömer Çolak, Numan Şiner, Mürsel Saka, Furkan Yazıcı, Nazım Şevkan, Ömer Çeliktaş, Yudum Mert, İlhan Öztürk, Hasan Beşışık, Osman Arıkan, Medine Gündüz, Halil ibrahim Çakın, Mehmet Tatlıgil, Süreyya Salihustaoğlu, İbrahim Cömert, Merve Cesur, Levent Kamış, Sabahattin Gül, Ceyda Nazlı, Cemile Öztın Öğün, Tayfun Yıldız, Murat Çiftçi, Emrah Bakır, Abdullah Barış Çay, Enes Çiftçi, Muzaffer Altun, Selim Kınsız, Bayram Kurt, Ekrem Durmaz, Emrah Çınar, Necati D., Kenan Efir, Gürbüz Tanış, Kansu Turan, Bülent Kurt, Üstün Alkan, Saim Özay, Ahmet Avağ, Bakır Artuğ, Sami İnce, Ramazan Öner, Tuncay Arslan, Hakan Uzunel, Kenan Temur, Zafer Bülbül, Hasan Direk, Fikri Aslan, Cemal Sunar, İrfan Duygu, Kemal Şengül, Aydın Ural, Bedrettin Böğürcü, Mehmet Kumlu, Deniz Arkun, Alaattin Biçim, Mustafa Kiremitçi, Gurbangozel Chariyeva, Ramazan Coşkun, İbrahim Macun, Yahya Güler, Fırat Taşkaya, Cihan Karçı, Şeyhmus Tufan, Mehmet Sıddık İmaç, Mehmet Emin Aslan, Ahmet Aslan, Narin Büyükçay, Saadet Karataş, Remziye Büyükçay, Musa Akkaya, Sameddin Çiftçi, Baran Üstün, Ali Yapıcı, Şaban Arslan, Rammdan Alahmad, Ayşe El Muhammed, Ziya Kan, Hayrullah Lülleci, Hüseyin Salhan, Mehmet Nafiz Akel, Ahmet Tartan, Arzu Oruç, Suat Özacarlı, Sergen Köse, Mahmut Sarı, Hasan Bıyıklı, Basri Yıldırım, Servan Ercan, Adem Kunt, Eyüp Taş, Mehmet Taşkın, Ferdi Alan, Murat Dermen, Cemil Kaçar, Ziya Şimşek, Ufuk Gündoğan, Cafer Özdemir, Mehmet Yılmaz, Aydın Yıldız, Müşfik Veysel Erdoğan, Yusuf Babaç, Ahmet Çelik, Halil Bakar, Salif Zıvalı, Bayram Gökgöz, Cebrail Uçar, Naci Şekerci, Murat Aygül, Mehmet Teymur, Kerim Şişman, Mehmet Ünsal, Alperen Bayandur, Aydın Saldıran, Soner Toros, Tayfun Köstekçi, Metin Türkyılmaz, Osman Aktaş, Hakan Arslan, Gökhan Bekir Akdeniz, Adil Bayram, Yalçın Demir, Cemil Emran, Ökkeş Ağca, Hatice Işık, Yener Koşvar, Ayşe Demir, Bülent Aba, Mustafa Danacı, Tuğba Bekel, Nizamettin Doğan, Gazi Sarı, Mehmet Yiğit, Musa Yılmaz, Tolgahan Necati Özer, Murat Akmermer, Seyithan Yenigün, Eylem Apaydın, Ersoy Erdem, Samet Konak, Veysi Pekdoğan, Haydar Tüney, Ali Yıldırım, Murat Bozkurt, Resul Güvercin, Murat Nuri Yorulmaz, Kayhan Sayar, Hüseyin Berktaş, Kemal Berktaş, Fatih Korgancı, Fatma Gürsoy, Mehmet Şahin, Engin Gündüz, Engin Aydın, İzzet Koçak, Rahim Dayangaç, Lokman Özkan, Haluk Gündüzöz, Abdulkadir Bozdağ, Göksel Süleyman, Ahmet İçyer, İsmail Sezer, Fedai Kuşçu, Mehmet Özdemir, Mecit Keskin, Enes Kurcan, Filiz Soyuçetin, İsmail Yaslı, Barış Kırklar, Ramazan Girgin, Refik Yılmaz, İsmail Özçeri, Aziz Akgül, Fehmi Gök, Çetin Özmetin, İsmail Gök, Alaaddin Erkal, Doğan Uzun, Yakup Sevinç, Nizamettin Uysal, Berrin Gür, Adem Gül, Gül Öykü Bilecen, Sadiye Durusoy Yağcı, Caner Erdoğan, Mustafa Demirel, Bahattin Kaya, İsmail Bayrak, Kemal Oruç, Coşkun Akdoğan, Mustafa Beyaz, Çetin Çataltepe, Mesut Tunç, Ali D., Adem Bozkurt, Ahmet Aydın, Bülent Pamuk, Süleyman Ilıkkan, Levent Aydın, Bilal Duyar, Talip Karakaya, Ahmet Çilingir, Osman Kaya, Mevlüt Ödemiş, Oktay Karadağ, Muzaffer Ateş, Nabi Reşo, Özkan Ataş, Azatcan Gündoğdu, Emre Sançar, Adnan Kılıç, Zekeriya Mutlu Kütükoğlu, Habip Şen, Hüseyin Yaman, Fahri Şenses, Emrah Yurtaçan, Erdal Acar, Hüsam Bacaksız, Mustafa Balbal, Ömürhan Türkoğlu, Kadir Kalyon, Umut Sarı, Ali Çiftçi, Ahmet El Süleyman, Mustafa Şimşek, Hayrettin Şahin, Recep Yakışık, Emrah Katırcı, Bora Alpago, Niyazi Gümüş, Mustafa İsot, Mehmet Tosun, A.E., Bingöl Polat, Hakan Pektaş, Hüseyin Yörük, Atahac Vasilev, Nihat Küçükgüzel, Necmettin Hasan, Bekir Kılıç, Hayrettin Keskin, Ahmet Karaman, Bülent Öz, Kadir Akıncı, Mehmet Dişçeken, Hüseyin Atlayan, Sait Şapaloğlu, Fikret Özdoğan, Alper Danış, Faruk Ekici, Fatih Dönmez, Erdem Bulat, Halit Yılmaz, Feyruz Karaali, Nurettin Kaya, Orhan Balcı, Evren Demirbağ, Yaşar Atik, Yusuf Kılıç, Mustafa Çiftçi, Hakan Sirek, Kadircan Özkan, Vehbi Demirkol, Binnaz Aksoy, Hikmet Bektaş, Nurcan Doğan, Emrah Yılmaz, Seycan Alan, Ercan Usta, Yaşar Gürlek, Savaş Küçükoğlu, Serap Yılmaz Yağcı, Erkan Durak, Derviş Kılıç, Tolga İdiz, Can Cüneyt Ömeroğlu, Esat Delihasan, Samet Bilir, Selçuk Turan, Orhan Murat Kayı, Serdar Gökhan Bedir, Ramazan Ünal, Soner Hayta, Ramazan Duran, Hasan Akbaş, Ozan Gökçe, Sait Yerleşmiş, Muzaffer İstifçi, Mustafa Dönmez, Ali Gül, Mehmet Duman, Sefa Özer, Müslüm Yıldırım, Metin Yalçın, Sefa Sarı, Birol Erdin, Hüsnü Dal, Günay Mert, Müslüm Görenler, Cemil Erdöl, Özgün Öztürk, Telat Zilayas, Mustafa Avdan, Halil Arpacıoğlu, Zafer Gündüz, İsmail Kaya, Nazım Kartal, Mehmet Bahar, Serkan Özgürbüz, Mehmet Zeki Yalçın, Hüseyin Zengin, Bayram Kızılyar, Süleyman Hasoğlu, Remzi Aykanat, Hikmet Oğuzhan, Ayhan Altay, Hüseyin Altay, Nail Çakmak, Suna Şeker, İrfan Yılmaz, Yusuf Ata, Caner Sak, Musa Yılmaz, Fahri Akıcı, Hasan Koska, Mustafa El Muhammet, Hasan Ulus, Muharrem Gündoğdu, Soner Ünal, İsmail Öztürk, Kadir Dağdelen, Coşkun Yılmaz, Ahmet Salman, Fatih Durmuş, Ali Tomak, Polat Avcı, Ömer Canpas, Eren Sırkıntı, Emir Menteş, Hüseyin Yıldırım, Mustafa Özdemir, Yunus Özdemir, Ali Çakıcı, Gazi Baytimur, Mustafa Çamaş, Erdoğan Kaya, Murat Özlü, Erdoğan Doğan, R.Emrah Y., Ali Barbaros, İbrahim Halil Arıcı, Seyit Gülen, Erdinç Oran, Fatih Köse, Ergün Saydam, Özden Erdinç, Ömer Tarık Ç., Yavuz Sezer, Nuri Çengeloğlu, Murat Çam, Atilla Altuntaş, Ergün Kaya, Murat Dağcı, Reşit Gökdeniz, Gaye Kılıç Karamık, Ersin Arslan, Nuran Akbulut, Ahmet Emin Öztürk, Erol Kartal, Özgür İken, Yaşar Aslan, Safargeldi Saberi, Yusuf Çelik, Gökhan Zengin, Halil Dülger, Mustafa Sünen, Yunus Emre Sakarya, Hamit Yargı, Ali Çetinkaya, Savaş Baldır, Tamer Karaca, Akif Şen, Bestami Karakuş, İmdat Karabakal, Bayram Dursun, Ercan Şeker, Erol Altıngeyik, Reşat Aday, Emin Ayan, Ramazan Yılmaz, Nail Korkmaz, Mehmet Altın, Yusuf Başaran, Fevzi Kaya, Necati Vardar, Fadıl Kehlo, Mehmet Arıcıoğlu, Yusuf Tutal, Niyazi Topal, Turan Yam, Ramazan Alper, Ercan Kılıç, Mehmet Hanifi Doğan, Mesut Ece, Ertekin Baytekin, Erdinç Çardak, Sekvan Yıldırım, Taha Furkan Yılmaz, İbrahim Çelen, Pivarskı Zeljko, Mehmet Demir, Turan Verep, Yasin Verep, Bahri Kayacan, Mustafa Sağlam, Kenan Çerçi, Cafer Küçükdemirci, Ali Osman Karagöz, Metin K., İshak Oflaz, Neşat Uzun, Faruk Var, Tezcan Tekin, Özlem Hun Altürk, Mehmet Kadir Göktürk, Ahmet Hamdi Arslanoğlu, Lamia Topçu Yüksel, Mehmet Ümit Ergenoğlu, Neşe Dalgıç, Semih Tuzcu, Hatice Özgümüşdağ, İlker Mataracı, Ali Rıza Şahap Barlas, Yılmaz Dağ, Müjdat Yalçın, Semih Albay, Emre Salsan, Hüseyin Kaydır, Ağahan Yerdelen, Muhammed Hilal, Yusuf Karayiğit, Muhammet Başoğlu, İsmail Zeyrek, Necmettin İmat, Mehmet Ali Bulut, Mustafa Şimşek, Muhammed T., Erkan Civelek, Selahattin Pınar, Murat Üzük, Gürdal Gönenç, Selahattin Bozkır, Çağrı Can Çevikbaş, Ahmet Baykan, Hayri Özkeçeci, Salim Koç, Tayfun Sağlam, Satılmış Durgut, Sebaattin B., Mustafa Zümber, Özgür Can Akbulut, Barış Akbulut, Rojhat Altuntaş, Osman Yılmaz, Ahmet Yıldız, Mahmut Arı, Mehmet Karataş, Erol Yiğit, Mehmet Berber, Mustafa Uysal, Bayram Kökçe, Gökhan Süt, Mehmet Ali Ersoy, İsmail Tekin, Hakan Altekin, Salih Yıldırım, Adem Yıldız, Taner Çulhaoğlu, Murat Arı, Mahmut Tok, Gökhan Dinç, Recep Ceylan, Ercan Akyürek, Nail Başaran, Haydar Kaya, İrfan Arslanhan, Emir Dibo, İlhan Doğan, Erdal Çinici, İlhan Tütüncü, Cevat Türedi, Fehim Aba, Serdar Abo, Toygun Ateş, Tekin Özdemir, Mustafa Okuşluğ, Cuma Topraktaş, Kader Balcı, Hüseyin Demiray, Metin Mimir, İlhan Mimir, İhsan Mimir, Sevil Akyüz, Reşat Keskin, Endercan Kutkan, Taner Kavas, Ferhat Olgun, Müslüm Yılmaz, Serkan Turgut, Hakan Arslan, Ahmet ., Hüseyin Akkurt, Erhan Tanrıverdi, Mehmet Altan, Ali Uzunmehmet, İbrahim Zuveyn, Latif A., Sinan Çakır, İbrahim Koçoğlu, İsmail Aslan, Mehmet Çetinkaya, Abdullah Polat, Ahmet Önay, Emre S., M.K., Ömer Şimşek, Ziyed Ağcı, Ünal Çetinkaya, Yalçın Sütçü, Yüksel Bilgin, M.E., Murat Kara, Hasan Özpınar, Hüseyin Kızılaslan, İ. Karadeniz, İbrahim Uysal, Mustafa Gündoğdu, İbrahim Çetin, Erkan Tarıer, Dursun Tuğran, Hakan Bozan, Mehti Altınkaynak, Enver Taş, Mustafa Yıldız, Ender Erdoğan, Metin Agartancan, Namık Adlim, Aydın Keleşoğlu, Koray Tombak, Necmi Kaya, Celil Candar, Adem Gülsatar, Şaban Çivi, Murat Kuran, Fahri İnci, Sefa Erdem, Muammer Alak, Turan Arslan, Emel Yaman, Mehmet Tevfik Yardak, Serpil Ertuğbay, Eşsiz Çınaroğlu, İbrahim Bayraktar, L.Aktan Kokuoğlu, Emrullah Maraş, Abdülaziz Aslan, Rıza Uğur Keçecioğlu, Güven Erarslanlar, Mustafa Yalçın, Halil Onalt, Talat Aydemir, Sakine Kılıç, Kaya Kılıç, Kemal Derin, Adem Hacıoğlu, Necmi Arslan, Halil Bozdağ, Şener Karakış, Fatma Nurcan Uspulat, Mehmet Ertane, Mehmet Ergün Savçın, Enis Dailli, Royce Namubiru, Mehmet Mert El, Özgür Hizmetli, Emre Karavuş, Murat Güven, Yusuf Acar, Halil Çetinkaya, Tekin Çiçek, Sıtkı Vural, Yakup Kahveci, Mustafa Veziroğlu, Halil Muslu, Raci Ceyhan, Ahmet Tarı, Tugay Adak, Bardia Gharibi, Orhan Yağmur, Rahimi Hayatullah, Özkan Atak, Mehmet Çörten, Yankı Kocabaş, Tuncay Çay, Mustafa Sesli, Mehmet Sağırca, Mehmet Özuçar, Okan Özuçar, Yusuf Karayama, B.Z., Durmuş Gül, Mehmet Ali Konak, Mehmet Hanifi Özinal, Galip Dinçer, Hüsamettin Sargın, Mehmet Durgut, Veli Yener, Gökhan Yıldırım, Selahattin Tosuncu, Ramazan Toprak, Mehmet Ali Aşkın, Ertan Ambarcı, Murat Fayaoğlu, Yunus Emre Akyol, İbrahim Keskin, Sadiyenur Yüceer, Nevzat Uçar, Ozan Kula, Şaban Aydemir, Abdurrahman Ahmet, Kamuran Bal, Hasan Dayan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Çati, Aslan Yıldız, Hıdır Ünverdi, Sinan Ray, İsmail Kuru, Aliye Karakaya, Durmuş Kaya, Tarık Kalkan, Selami Akın, Müslüm Yılmaz, Mehmet Hanif Çetin, Yakup Demir, Abdülkadir Balkan, İsmail Doğaner, Yunus Taş, O.A., Selman Emirhan, Kenan Emirhan, Hüseyin A., Emre Tezel, Orhan Erten, Nazım Armağan Mert, Okan Tan, Hasan Özyıldız, Nuri Sertaç Sırma, Fatih Balkı, Ayşe Köroğlu, Mehmet Cengiz, Mehmet Efe, Emre Horasan, Galip Akkayaoğlu, Oktay Polat, Yavuz Özçelik, Mehmet Emin Öztunç, Mahmut Doğru, Eray Akkaya, Ali Demirci, Arap Efe, Tuncay Gökçe, Fatih Şahin, Serdar Önder, Fehim Özel, Qudrat Ullah Aslami, Hüseyin Demirci, Ali Yılmaz, Hasan Er, Mehmet Kurt, Ali Acar, Yusuf Sakarya, Ümit Öztürk, Ahmet Polat, Ergün Sesli, Bünyamin Çetin, Sinan K., Erdinç Genç, Selami Aydoğdu, Faruk Gülmaya, Mürsel Meracıoğlu, Filiz Soydoğan Çiçek, Kerem Aktaş, Mustafa Aldemir, Hüsrev Maden, Tekin Erözdemir, Sinan Sarıkaya, Tanju Kaya, Orhan Gündüz, Metin Uğurlu, Nihat Tok, Aykut Güvercin, Akın Akduman, Recep Çördük, Murat Erbattal, Halil Esen, Metin Altunbaş, İsmail Durmaz, Fikret Karakaya, Halil Eklik, Halil İbrahim Kayalı, Taner Özdoğan, Ahmet Anıl, Erhan Okçu, Fazlı Balkı, Muhammet Şevki Taner, Farman Ismayılov, Serkan Kozkalan, İsmail Koyuncu, Cengiz Aslan, Şerif Giray Deneçli, Bekir Koluçolak, Atılım Köker, Tayfun Kepiç, Cavit Pehlivan, Şuheda Tunca, İsmihan Emirdağı, Hüseyin Kozcu, Mehmet Soysal, Sezgin Can, Hatice Arıkan, Ramazan Ateş, Rasim Güçlü, Mehmet Yaşar Karabacak, Aşkın Demirören, Mustafa Doğan, Ayşegül Onurkal, Yusuf Pampal, Nedret Yılmaz, Samiye Genç Özkan, Güney Güven, Hasan Erdoğan, Nebi Mehmet Efendioğlu, Salih İncehasan, Şekip Öztürk, Köksal Türkel, Cemal İrten, Cemal Yıldız, Murat Bayram, Necati Emirhan, Ayyuş Eryılmaz, Orkun Karadağ, Soyer Şimşek, Öztekin Yüce, Özgül Yaşar, Halit Usluel, Doğan Yıldırım, Mehmet Çinpolat, Uğur Yılmaz, Rayif Kurşunoğlu, Ahmet Uğur Yılmaz, Oğuzhan Özkan, Yavuz Eryılmaz, Kemal Aslan, Önder Algür, Erdem Topuz, Ziya Berhan Kılıç, Murat Sungur, Fırat Eroğlu, Bülent Çam, Mustafa Deniz, Yakup Uykutalp, Halil Akkaya, Kemal Karaağaç, Veysel Uçar, Mehmet Tekin, Elvan Özdemir, Yücel Bursalı, Sadık Başyurt, Selami Alıcı, Salim Değirmenci, Mustafa Sayın, Necati Düzgören, Muhammet Küçükçelik, Samet Kaya, Halim Türk, Kenan Demir, Sıtkı Türkay, Şeref Yazgan, Murat Tekin, Kenan Karaduman, Emin Karadağ, Mücahit Albay, Mehmet Nuri Karadağ, Naci Candan, Musa Bozdağ, Muzaffer Y. ve ismini öğrenemediğimiz 35 işçi…

