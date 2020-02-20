Işıl Dayıoğlu kimdir? Işıl Dayıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Işıl Dayıoğlu, 1963 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Şenlikname: Bir İstanbul Masalı isimli sinema filmi ile geçen Işıl Dayıoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Işıl Dayıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Mesude karakterini canlandıran Işıl Dayıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Işıl Dayıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

IŞIL DAYIOĞLU KİMDİR?

Işıl Dayıoğlu, 22 Aralık 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2004 yılında Aliye dizisi ile yer almıştır. Kavak Yelleri, Aşk ve Ceza, Tatlı Küçük Yalancılar ve Yasak Elma gibi önemli projeler de rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Mesude karakterine hayat veren Işıl Dayıoğlu, 1.66 metre boyunda, 64 kilo ve Oğlak burcudur.

Işıl Dayıoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Mesude) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Tülin) (TV Dizisi)

2016-2017 – Cesur ve Güzel (Reyhan) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Münevver) (TV Dizisi)

2010-2011 – Aşk ve Ceza (Sitare) (TV Dizisi)

2010 – Şenlikname: Bir İstanbul Masalı (Lala) (Sinema Filmi)