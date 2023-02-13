İsimler belli oldu! 4 büyükler, Hatayspor ve Gaziantep FK’dan transfer yapıyor

BEŞİKTAŞ MAXIM İÇİN DEVREDE

Siyah-Beyazlılar, iç transferde de girişimlerine devam ediyor. Depremden zarar gören kulüpler bulunması sebebiyle bu takımlardan alınacak futbolcular için mevcut kurala artı bir yabancı hakkının daha eklenmesi sonrasında Kartal, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Alexandru Maxim için girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numaraya ek olarak Karagümrük’ten Fabio Borini için de temaslar devam ediyor. Kartal, bu 2 ismi bu hafta içinde kadrosuna katmaya hazırlanıyor.