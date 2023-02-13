İsimler belli oldu! 4 büyükler, Hatayspor ve Gaziantep FK’dan transfer yapıyor

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem, futbolu da etkiledi. Süper Lig ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK, bu sezonki müsabakalardan çekilme kararı aldı. TFF de bunu onayladı. Diğer kulüpler, afetten etkilenen bölgelere yardım elini uzatmak için seferber oldu. Ayrıca Süper Lig’in 17 kulübü, Gaziantep ve Hatayspor’un mali yükünü omuzlama kararı da almıştı. Diğer takımlar, ligden çekilen iki ekibin oyuncuları için de bir desteğe daha hazırlanıyor.

ETKİLERİNİ HÂLÂ YAŞIYORLAR

Depremi yerinde yaşayan Hataysporlu ve Gaziantepli oyuncuların bir bölümü, bunun psikolojik etkilerini hâlâ yaşıyor. Bazı futbolcular ise yeşil sahaya kendini vererek, normalleşmeye çalışmak istiyor. Süper Lig takımları, ligden çekilen bu iki ekipte forma giyen ve futbol oynamaya devam etmek isteyen oyunculara kucak açmaya hazır. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

YÖNETİMLER GÖRÜŞECEK

Hatayspor ve Gaziantepspor’un yöneticileriyle temasa geçilerek, hangi futbolcuların oynamaya devam etme planı yaptığı öğrenilecek. Ardından bu oyuncuların, sezon sonuna kadar diğer Süper Lig ekiplerinde forma giymeleri sağlanacak. TFF, ligden çekilen takımlardan transfer edilecek yabancı oyuncuların oynaması şartıyla kontenjan kuralını 9+2 olarak güncellemişti.

FENERBAHÇE’DE GÜNDEM MARKOVIC VE BERTUĞ

Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Süper Lig’deki diğer takımlar, bu iki ekipteki futbolculara kapılarını sonuna kadar açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe de her iki kulüple temas kurarak bu konuda harekete geçebilir. Sarı Lacivertliler’de gündeme gelen ilk isim Gaziantep FK’lı Lazar Markovic. Sırp kanat oyuncusu hem 2015-16’da Çubuklu formayı giymiş, hem de Jorge Jesus’un eski öğrencilerinden biri. 28 yaşındaki futbolcu istemesi halinde sezon sonuna kadar Sarı Lacivertliler’de futbol hayatına devam edebilir.

VOLKAN DEMİREL’İN PRENSİ

Fenerbahçe’nin lig bitene kadar kapılarını açması muhtemel bir diğer isim ise Hataysporlu Bertuğ Yıldırım. Depremden sonra yaptıklarıyla adeta kahraman haline gelen teknik direktör Volkan Demirel’in 20 yaşındaki öğrencisi için de Sarı-Lacivertliler girişimde bulunabilir. Transferler gerçekleşirse, iki oyuncunun bu sezonki maaşlarını Fenerbahçe üstlenecek.

GÜNAY VE ADEKUGBE GALATASARAY’A

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle seferberlik ilan eden Galatasaray, yardım çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan deprem nedeniyle etkilenen illerin takımlarına da yardımcı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçti. Cim Bom, Gaziantep ve Hatayspor’dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak. Gelen haberlere göre Antep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç’in, Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca Akdeniz ekibinden Sam Adekugbe de takıma katılacak.

SEZON SONUNA KADAR

Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak. Öte yandan Günay ve Adekugbe’nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray Yönetimi tarafından karşılanmış olacak. Diğer Süper Lig takımlarının da benzer bir harekette bulunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ MAXIM İÇİN DEVREDE

Siyah-Beyazlılar, iç transferde de girişimlerine devam ediyor. Depremden zarar gören kulüpler bulunması sebebiyle bu takımlardan alınacak futbolcular için mevcut kurala artı bir yabancı hakkının daha eklenmesi sonrasında Kartal, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Alexandru Maxim için girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numaraya ek olarak Karagümrük’ten Fabio Borini için de temaslar devam ediyor. Kartal, bu 2 ismi bu hafta içinde kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR DA HAZIR

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilimizi vururken, afetten direkt olarak etkilenen Hatayspor ile Gaziantep FK Süper Lig’den çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, buradaki oyuncuların psikolojik anlamda çabuk toparlanabilmeleri için futboldan uzaklaşmamaları gerektiği görüşünde.

Hatay ve Gaziantep’ten sezon sonuna kadar transfer edilecek yabancı oyunculara ilk 11’de artı 1 kontenjan hakkı tanınacak. Geniş kadroda da ekstra 2 yabancı olabilecek. Hemen hemen tüm Süper Lig ekipleri bu futbolculara kapıları açarken, Bordo-Mavililer de destek transferi için hazır.

MUSTAFA, EL KAABI VE SABA

Trabzonlu olan ve Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç’ın yanı sıra Hatayspor’un kanat oyuncuları El Kaabi ile Saba Lobjanidze için hareketlilik yaşanabilir. Kulüpler, transfer ettiği oyuncuların sezon sonuna kadarki maaşlarının tamamını üstlenecek.