İsimli Tıp önünde acı bekleyiş

Bursada yangında ölen eşi, 6 çocuğu ve 2 yeğenini kurtarmak isterken dumandan etkilenen Husseın Aljasem (36), Kestel Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yakınların tarafından hastaneden alınan Aljasem, cenazelerin bulunduğu Adli Tıp Kurumu binası önüne geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Husseın Aljasemi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Suriyenin Halep kentinden 2017 yılında savaştan kaçarak Bursaya gelen ailenin Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesindeki bir eve yerleştiği, 3 ay önce de yangının çıktığı Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesindeki daireye taşındıkları öğrenildi.

Kağıt toplayıcılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Husseın Aljasemin kardeşi ile birlikte, bir yakınının cenazesi için taziye evine gittiği, oradayken evinin yandığını öğrendiği belirtildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanınmayacak halde olan cenazeler için DNA testi yapılacak. Ardından 8’i çocuk 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İLK DEĞERLENDİRMEYE GÖRE ÖNCE SOBADAN ZEHİRLENDİLER

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, zehirlenmeden dolayı bilinçleri kapanan anne ile 8 çocuk yanarak yaşamını yitirdi.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporu ve otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığında görevlendirilen 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 3 savcı soruşturmayı yürütüyor. (DHA)