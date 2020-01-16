Işın Karaca eski eşinden parayı kesti

Işın Karaca, boşandığı eşi Tuğrul Odabaş’tan parayı kesti. İmzaladıkları boşanma protokolü ile Odabaş’a 12 at hibe etmiş, SGK’sını ödemiş, ve atların aylık 25 bin TL’lik masraflarını karşılamıştı. Karaca, tüm bu verdiklerini geri çektiğini açıkladı…

Şarkıcı Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’tan boşanmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa’ya katılan Karaca, “12 maddelik boşanma protokolü yaptık. 12 atı ona hibe ettim. Atların aylık 25 bin liralık masraflarını da karşılıyordum. SGK prim borcundan faturalarına kadar her şeyi ödüyordum. Boşanma sonrası konuşma yasağını ihlal etti, artık hiçbir şeyi ödemiyorum” dedi.