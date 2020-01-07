Isınmak isteyenin cebi yanacak!

Hava sıcaklıkları düştü. Soğuk kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Yurdun dört bir yanı yağış altında. İstanbul iki gündür yağmur ve fırtına ile mücadele ederken, doğu illerinde ise kar yağışı hakim.

Kış günlerinde vatandaşın en önemli giderlerinden biri de ısınma harcamaları oluyor. TÜİK verilerine göre son bir yılda doğalgaz, elektrik, odun, soba ve soba malzemeleri zamlandı. Kömür fiyatlarında ise düşüş gözlendi.

DOĞALGAZ YÜZDE 21.99 ZAMLANDI

Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası doğalgaz faturaları. TÜİK’in Aralık 2018 ile Aralık 2019 verilerine göre aradan geçen 1 yılda doğalgaz fiyatları tam yüzde 21.99 zamlandı.

Doğalgaza Temmuz ve Ağustos aylarında iki defa yüzde 14.9 oranında zam gelmişti.

ODUN ZAMLANDI, KÖMÜR FİYATI DÜŞTÜ

Isınmak için odun ve kömür kullananları ise bir iyi bir de kötü haber bekliyor. Yine TÜİK verilerine göre 1 ton odunun fiyatı Aralık 2019’da 2018’in aynı ayına göre yüzde 8.76 artmış durumda. Ancak kömür fiyatlarında düşüş yaşandı. Buna göre 1 ton kömürün fiyatı aynı dönemde yüzde 3.11 geriledi.

ELEKTRİK FİYATI DA ARTTI

Kış aylarında ısınmak için elektrik sobası kullananlar için de haberler kötü. Elektrik fiyatları tıpkı doğalgaz ve odun fiyatları gibi zamlandı. TÜİK verilerine göre Aralık 2018 ile Aralık 2019 arasında elektriğe yüzde 18.92 zam geldi.

SOBA VE SOBA MALZEMELERİNİN FİYATI ARTTI

TÜİK verilerine göre kış aylarında satışlarında artış gözlenen soba ve soba malzemelerinin de söz konusu dönemde fiyatı yükseldi. Soba fiyatlarında yüzde 15.05’lik bir artış yaşanırken, soba malzemelerinin fiyatı yüzde 7.92 oranında zamlandı.

“KÖMÜR FİYATLARINDA GERİLEME YOK”

İstanbul’da odun ve kömür satışı yapan Ahmet Güven satışların eskiye nazaran düştüğünü, bunun da en önemli sebebinin doğalgaz olduğunu söyledi. Soba yakan kişilerin sayısında azalma olduğunu söyleyen Güven, satışların normal seviyede olduğunu belirtti. TÜİK verisinin aksine kömür fiyatlarında bir gerileme yaşanmadığını söyleyen Güven, odun satışlarının da bekledikleri seviyede seyrettiğini ifade etti.

“DÜŞEN TALEBE BAĞLI OLARAK FİYATTA GERİLEME VAR”

Küçükçekmece bölgesinde odun ve kömür satışı yapan Mesut Özcan da satışların normal seviyede sürdüğünü belirtti. Özcan insanların doğalgaz ya da elektrikli soba kullanmaları nedeniyle satışların eskiye nazaran çok düşük olduğunu söyledi. Odun satışlarının kömür satışlarına göre daha da düşük olduğunu belirten Özcan, düşük talebe bağlı olarak kömür fiyatlarında az da olsa bir gerileme yaşandığını aktardı.

İLAÇ FİYATLARI YÜZDE 46.25 ZAMLANDI

Havaların soğuması ile birlikte hastalık riski de artıyor. Ve bu senaryoda hem sağlığınızdan hem de paranızdan oluyorsunuz. Çünkü TÜİK verilerine göre Aralık 2018 ve Aralık 2019 döneminde ilaç fiyatları da yüzde 46.25 zamlanmış durumda.