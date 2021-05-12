İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir, Engelliler Haftası için mesaj paylaştı

ANKARA (AA) – Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için mesaj yayımladı.

Başkan Kihtir'in federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak, öncelikle işitme engelli bireyleri spor aracılığıyla topluma kazandırmayı, engelleri aşabilmelerine yardımcı olup ülkelerini uluslararası arenada temsil etmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Hepimizin bildiği üzere dünya çapında büyük bir salgının etkisindeyiz. Pandemi süreci ve sonrasında nasıl spor yapmamız gerektiğiyle ilgili tüm branşlarımız sporcu ve antrenörleriyle programlı bir şekilde internet üzerinden çevrim içi eğitim toplantıları düzenledik."

Normalleşme süreciyle birlikte 24 branşta 11 binden fazla lisanslı sporcuyla yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde yer alındığı aktaran Kihtir, "Bundan sonra da, daha önce olduğu gibi, işitme engelliler spor camiasına faydalı olmak için onlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasının engelli bireylerle ilgili toplumsal farkındalığın artmasına ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.