Iskarta araçlarla, 7 milyon TL borcu ödedi

Konya’nın Beyşehir ilçesinin bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır, eski AKP’li belediye başkanı Murat Özaltun’dan kalan 32 milyonluk borcunu afiş yaptırıp belediye binasına astırdı. Sorularımızı yanıtlayan Bayındır, geçtiğimiz 9 ay içerisinde tasarrufa gittiklerini ve belediyenin 7 milyona yakın borcunu ödediklerini belirtti.

Bayındır, özellikle eski AKP’li başkan döneminde hurdalığa ayrılan araçları tamir ettirerek önemli oranda tasarruf yaptıklarını aktardı. Bayındır, “Göreve geldiğimizde kurum olarak araç filosunda 2 greyder, 5 kamyon varken, bu sayıyı faal hale getirdiğimiz araç ve iş makineleriyle daha da artırdık. Şimdi kamyon sayımızı 7’ye, makine sayımızı da 9’a çıkardık” dedi.

AĞAÇ DİKME MAKİNESİ DE ONARILDI

Hurdaya ayrılan araçlar içerisinde ağaç dikme aracı olduğunu da dile getiren Bayındır, hurdalık araçları tamir ettiklerini anlatarak, “Ağaç dikme makinası da hurdalığa bırakılmış. 2 bin lira kadar bir masrafla bu aracımızı da tekrar hizmet verir hale getirdik. Biz bunu onarmasaydık ne olacaktı? Yeni ağaç makinesi almamız gerekecekti” ifadesini kullandı. Geçmişte orman yolu açılırken ağaç kıyımına “HAYIR” dediklerini belirten Bayındır, Beyşehir’deki 2 milyon ağacın yüzde 50’sinin kendi dönemlerinde onarılan bu araçla dikildiğini açıkladı.

“AMACIMIZ MADDİ KAYBIN ÖNÜNE GEÇMEK”

Amaçlarının yeni makina almak yerine eskilerini tamir etttirerek maddi kaybın önüne geçmek olduğunu söyleyen Adil Bayındır, “Araçlarımızı yürür hale getirerek maddi kaybın önüne geçmek istiyoruz. Bunların hepsi devlet malı. Devlet malının kıymetini bilmek gerekiyor. En ufak şeyin hesabını vermeliyiz. Çünkü burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bunu herhangi bir partiyi eleştirmek için söylemiyorum, biz sadece tasarruf yaparak daha çok hizmet vermenin derdindeyiz. Geçmiş dönemlerde çürümeye terk edilen kamyon ve iş makinalarını tamir ettirerek yeniden yürür hale getirdik.Bu sayede 6 milyona yakın tasarruf yapmayı başardık. Ayrıca göreve geldiğimiz 9 aylık sürede belediyenin geçmiş dönemden kalan 7 milyona yakın borcunu da ödedik” şeklinde konuştu.