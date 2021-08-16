İşkencedere’de musluklardan önce çamur sonra mavi su aktı

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde yapımı devam eden taş ocağı nedeniyle önce köylülerin suları kesildi. Ardında sular çamurlu aktı. İçme sularını çeşmelerden taşıyan köylülerin musluklarından şimdi de mavi su akmaya başladı.

İSMAIL AKDUMAN

Rize İşkencedere Vadisi’nde Cengiz Holding tarafından yapılan taş ocağına karşı bölge halkı aralıksız 115 gündür mücadele ederken, iş makinelerine de yol yapma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma alanında zaman zaman patlayıcı kullanıldığını ileri süren köylülerin, önce şirketin kaynak sularından evlere su taşıyan boruları kırdığı söyledi. uzun süre susuz kalan köylüler kendi imkanlarıyla boruları tamir etti. Ancak bu kez de sular çamurlu ve az akınca, kadınlar ihtiyaçlarını karşılamak için yakın çeşmelerden bidonlarla su taşımaya başladı.

“SUYUN RENGİ MAVİYE DÖNDÜ”

Bölgede yaşayan Pervin Baş, mutfağında suyun akıp akmadığını kontrol etmek için musluğu açınca şaşkına döndü. Musluktan mavi su aktığını gören Baş, önce çeşmeden aldığı suyu ardından da musluktan akan suyu göstererek, “Temiz suyumuz bu. Bu komşunun kapısından alıp geldik. Taşıma suyla yemek yapıyoruz. Şimdi çeşmemizin suyuna bakın. Buna ilaç mı attılar? Bizi zehirleyecekler. Çoluk çoğumuz hasta oldu. Karın ağrısı, ishal, kusma. Su köpürüyor. Şu hale bakın. Bu su içilir mi? Allah’tan kork Sağlık Bakanlığı. Sesimizi duyun. Siz içerseniz biz de içeriz” diyerek isyan etti.

“ÇALIŞMA ALANINDA Kİ FİDANLARI KURTARIYORLAR”

Öte yandan taş ocağı çalışmalarının yapıldığı vadiye çıkan yollar güvenlik güçlerince kapatılınca, köylüler patika yollardan giderek bölgede ki ağaç fidanlarını tek tek söktü. İş makineleri tarafından yok edilecek olan fidanları büyük bir özenle söken köylüler, fidanları kendilerine ait olan ve eylem alanı olarak kullandıkları eski fabrika bahçesine dikti. Vatandaşlar, fidanların çalışma bittikten sonra kesilen ağaçların yerlerine nakledileceğini dile getirdi.

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