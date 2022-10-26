İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İskenderun Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular;

Profesör/Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Konservatuvar Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

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