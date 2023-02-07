İskenderun’da can pazarı… Yüzlerce hasta ve sağlık personeli enkaz altında

Dün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay’ın 250 bin nüfuslu ilçesi İskenderun’un merkezinde yer alan yüzlerce bina yerle bir olurken, enkazda çok sayıda kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının yetersiz kalması üzerine yerle bir olan binaların enkazlarına çıkan vatandaşlar, kürek, kazma veya elleriyle kalıntıları atarak sonuca gitmeye çalışıyorlar.

İskenderun’da ki en büyük yıkımlardan biri merkezde bulunan eski SSK Hastanesi’nde yaşandı. Şu an Devlet Hastanesi olarak hizmet veren sağlık kuruluşunun yoğun bakım ve hasta servislerinin bölündüğü bölüm yerle bir oldu.

Çok sayıda hastanın ve personelin enkazda kaldığı ifade edilirken, çevrede toplanan vatandaşların kimisi, çalışmalara katılırken, kimisi de endişeli gözlerle ağır aksak yürüyen çalışmaları izlemekle yetiniyorlar.

ESKİ TEK BİNASI AYAKTA KALDI

Şehir merkezinde yer alan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu ifade edilen TEK Elektrik Santrali’nin taş binasında herhangi bir hasar meydana gelmezken, çevresinde yer alan çok sayıda yeni binanın da yerle bir olması dikkat çekti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yakınları yıkılan binalar altında kalan aile fertleri, yağan sağanak yağmura rağmen çevrede çaresizlik içinde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Enkaz altında yakınları bulunan aile fertlerinin kimisini gözyaşı döktü.