İskenderun’dan yardım çığlığı: Annem enkazın altında, ölü mü, diri mi bilmiyoruz… Kimse yok…

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçti. Ölü ve sayısı yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Birçok noktaya hala arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı söyleniyor, görüntüler paylaşılıyor. Yakınları enkazın altında olanlar gözyaşları içinde yardım talep ediyor.

“KİMSE YARDIM ETMEDİ”

Benzer bir duruma ait görüntüler Hatay İskenderun’dan da geldi. Ağlayarak yardım talep eden bir kadın, “Kimse yok. Kimsenin ablası, annesi, kardeşi yok mu… Bir tane vinç ya… Bir tane vinç yok. Hiçbir şey yok. Bir yardım, bir tane vinç, bir tane şey istiyoruz ya… İki gündür annem enkazın altında bekliyor. Ölü mü, diri mi bilmiyoruz. Allah rızası için dinlemek yerine yardım edin lütfen. İnsanlar perişan. 13-14 yaşındaki çocuğu (enkazdan) çıkardım kendi ellerimle… Kimse yardım etmedi” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ o anların videosunu, “Bu sabah itibarı ile İskenderun gerçeği” notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.