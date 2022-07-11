İSKİ: 85 noktada su baskını riski son buldu

İSKİ, 2019 yılından bugüne gerçekleştirdiği çalışmalarla tam 85 noktada su baskını riskine son verdi.

İstanbul’un kronik sorunlarından biri olan ve şehrin bir çok noktasında yaşanan su baskınları İSKİ’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla son buluyor.

85 NOKTADA PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

2019 yılında İstanbul’da su baskını yaşanan noktaları belirleyen İSKİ, buralarda çalışmalarına hızla başladı.

2019 yılından bugüne kadar 1.650 kilometre atık su şebekesi ve kolektörü ile 150 kilometre yağmursuyu kanalı imalatı gerçekleştirildi.

Ayrıca 6 kilometre atık su tüneli ve 7 kilometre yağmursuyu tüneli yatırımı yapıldı. Yine 69 derede 36 kilometre ıslah gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarını da fırsata dönüştüren İdare, müdahale edilmesi zor alanlardaki çalışmalarını da tamamladı.

Yapılan çalışmalarla bir çok bölgede su baskını riski sona erdi.

Üsküdar Meydanı’nda denizle karanın birleşmesi görüntüleri artık yaşanmazken Bakırköy İncirli Caddesi, Zeytinburnu 10. yıl Deresi, Esenyurt Taşağıl Deresi, Mecidiyeköy, Ortaköy, Kartal gibi İstanbul’un dört bir yanında tam 85 noktada su baskını sorunu çözüldü.

DENİZLERE KONTROLSÜZ ATIKSU GİRİŞİ SON BULUYOR

İSKİ, yine İstanbul’un başka bir kronik sorunu olan denizlere kontrolsüz atık su girişine son vermek amacıyla da çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar bir çok noktada atık su girişi sona ererken geçtiğimiz günlerde tamamlanan İstavroz Atıksu Tüneli ile İstanbul Boğazı’na 13 bin metreküplük bir atık suyun kontrolsüz girişi önlenmiş oldu.

Tünel vasıtasıyla atık sular Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılırken her Kurban Bayramı’nda yaşanan görüntüler bu yıl yaşanmadı. Boğaz kana bulanmadı.

“ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR”

İSKİ’nin İstanbul’da kronik sorunları hızla çözdüğünü ifade eden İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa, şöyle konuştu:

*Son yağışlar bize altyapının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

*Şehrimize yakışmayan görüntülere son vermek için çalışıyoruz. Gerek su baskını riskini gerekse denizlere kontrolsüz atık su girişini bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

*Bugüne kadar 85 noktada su baskını riskine son verdik. Çalışma yaptığımız bu alanlarda da herhangi bir sorun yaşamadık.

*Çalışmalarımızın karşılığını sahada olumlu olarak gözlemledik. Şehrin kalan kronik problemlerini de hızla çözmeye devam edeceğiz.

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