İSKİ uyardı: Taşkın riski var

İstanbul Kartal Esentepe 2 bin 400 metrekarelik boş durumdaki şahıs arazisi park alanında kalırken 2017 yılında İBB Meclisi’nde yapılan plan değişikliği ile “konut ve ticaret alanı” ilan edilmişti. Değişikliğe, komşu parselin sahibi olan şirket ve dönemin CHP’li meclis üyeleri Hakkı Sağlam ile Özgür Aydın tarafından iki ayrı iptal davası açılmıştı. İki mahkeme de planlar için iptal kararı almıştı.

Plansız kalan alana geçtiğimiz ocak ayında tekrar plan yapıldı ve parsele tekrar konut ticaret fonksiyonu verildi. O sırada İBB birimleri, iptal edilen park yerine eşdeğer alan ayrılmadığı, yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırdığı için plana karşı çıktı. İSKİ Genel Müdürlüğü de plana olumsuz görüş bildirmişti.

AKP VE MHP GRUBUNUN ÇOĞUNLUK OYUYLA REDDEDİLDİ

Olumsuz görüşler dikkate alınmadan plan onaylandı ve şubat ayında askıya çıktı. Askı sürecinde İSKİ plana bir kez daha itiraz etti. Planlama sahasının Savaklar Deresi işletme bandı dışında kaldığı ancak taşkın önlemli yapılaşma alanı içinde kaldığını bildirdi. İlgili yönetmeliğe göre dere ıslah ve işletme bantları ile taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerektiğine gerektiği hatırlatılarak söz konusu taşkın risk haritasının imar planlarına işlenmediği tespit edildi.

Plan notlarına “Plan değişikliği sahası taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanları dahilinde herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır” hüküm eklenmesi istendi. İSKİ’nin itirazı İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında gündeme geldi. İtiraz AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile reddedildi.