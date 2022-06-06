İSKİ’de görev değişimi

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 8 Ağustos’ta emekli olarak görevinden ayrılacak. Mermutlu yerine İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Şafak Başa vekaleten görevlendirildi.

İBB bağlı kuruluşu İSKİ’de 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren genel müdürlük görevini yürüten Raif Mermutlu, 8 Ağustos 2022 tarihinde emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak.

İSKİ Genel Müdürlüğü görevine, genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şafak Başa vekaleten atandı.

Mermutlu 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın İBB başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdürlüğünde Asya Yakası Su İnşaat Müdürü olarak göreve başladı.

İSKİ’de uzun yıllar yöneticilik yapan Mermutlu, 2010 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 2019 yılı eylül ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Genel Müdürü olarak atandı.

ŞAFAK BAŞA KİMDİR?

1969 doğumlu Başa, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını tamamladı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere‘de yabancı dil eğitimi ve kamu yönetimine yönelik kurslar aldı.

13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Şafak Başa, Genel Müdür olarak 4.5 yıl görev yaptı. Başa, 9 Ağustos 2019 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Temmuz 2021’e kadar İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. O tarihten itibaren de İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürdü. Dr. Şafak BAŞA, evli ve iki kız çocuğu babası.

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