İSKİ’den İstanbul’a 75 milyon metreküplük yeni su kaynağı





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ, son dönemde yaşanan olağanüstü kuraklığa karşı önlem almak için harekete geçti.

DSİ tarafından yapımı hala tamamlanamayan Melen Barajı’nın, su temini noktasında yaratabileceği olumsuz etkileri minimize etmek amacıyla projelendirilen Melen Sistemi 3. Pompa İstasyonu, 225 milyon liralık bir yatırımla hizmete alındı.

Günlük 590 bin metreküp su iletim kapasitesine sahip yeni pompa istasyonunun verimi yıllık bazda 75 milyon metreküpü bulacak.

2 TANE ALİBEYKÖY BARAJI KADAR SU TEMİN EDİLECEK

Buradan elde edilen sular Ömerli Barajı ve Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne aktarılacak. Bu sayede hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın su arzına ciddi bir katkı sağlanmış olacak.

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte İstanbul’a adeta yeni bir su kaynağı kazandırılmış olacak.

Yıllık 75 milyon metreküplük verimle Alibeyköy Barajı’nın 2 katı, Sazlıdere Barajı’nın 1,5 katı ve Elmalı Barajı’nın 5 katı biriktirme hacminde su İstanbul’a kazandırılmış olacak.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Yeni pompa sistemi ile ilgili açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “İstanbul’a baraj dışı kaynaklardan sağlanan su potansiyelini artırıyoruz. Melen Çayından daha fazla su almamızı sağlayacak yeni terfi merkezimiz hizmet vermeye başladı.

İstanbul halkına kesintisiz su temini noktasında yatırımlarımız devam edecek. Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan hidrolojik kuraklık, su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmeyi ve tasarrufu zorunlu kılıyor.

Suyumuzu korumak için tüm paydaşlarımızla ortak hareket etmeliyiz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım vesilesiyle 16 milyon hemşerimize su tasarruf çağrımızı yineliyorum” dedi.

MELEN BARAJI İNŞAATINDA SON DURUM

İstanbul’un su sorununu çözmek üzere Sakarya’da geliştirilen Melen Barajı’nın projeleri, DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılında onaylandı. 2012 yılında inşaatına başlandı.

2016 tarihinde bitirilmesi planlanıyordu, ancak baraj gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelince 2019’da baraj inşaatında incelemelerde bulunarak duran inşaatı bir kez daha gündeme getirdi. Bunun üzerine DSİ, güçlendirme inşaatı için 2020’de 412 milyon 151 bin 148 TL’lik ihale düzenlendi.

İnşaat başladı ancak işin gerçekleşme oranı yüzde 10’lar seviyesindeyken şirket, beklenmeyen fiyat artışı nedeniyle projeyi tasfiye kararı aldı. 8 Temmuz 2022’de çalışmalar durdu.

Son olarak DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı’nın güçlendirme projesini revize etmek için tekrar ihaleye çıktı.

11 Ocak günü ön yeterlilik başvurularını toplayan DSİ, adayları 17 Mart günü teklif vermeye davet etti. Melen Barajı’nın DSİ Genel Müdürlüğünce açıklanan süreler içinde tamamlanamaması nedeniyle İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, meydana gelen zararın tespiti talebiyle açtığı dava da sürüyor.