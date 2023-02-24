İSKİ’den İstanbullulara su tasarrufu çağrısı

İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın etkilerini daha fazla hissettirdiği bu günlerde suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ocak ayı verilerine göre de Türkiye’nin birkaç bölge dışında aşırı kurak bir dönem yaşadığı belirtilerek “Su arzının devamlılığı için, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Su dikkatli kullanıldığında aynı ihtiyaçlar çok daha az sarfiyatla giderilebiliyor” denildi.

60 MİLYON METREKÜP SU KURTARILDI

2053 yılını hedef alan Su Master Plan çalışmalarını sürdüren İSKİ’nin bu plana uygun olarak önümüzdeki yıllara yönelik yeni su kaynaklarının planlaması ve devreye alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kayıp-kaçak oranını düşürerek 2019 yılından bugüne 60 milyon metreküpü kurtaran İSKİ’nin geri kazanım suyu sayesinde de sadece 2022’de 30 milyon metreküplük bir su tasarrufu sağladığı açıklandı.

İstanbul için hayati öneme sahip olan Melen Barajı’nın bir türlü tamamlanamamasının ardından Melen Sistemi’nden alınan suyu artırmak için çalışmalarına başlayan İSKİ’nin Melen 3. Terfi Merkezi kapsamında çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

Çalışmalar sona erdiğinde sistemden günlük 735 bin metreküp ilave su temin edilebileceği belirtildi.

İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara rağmen, İstanbulluların da su tasarrufuna riayet etmesi gerektiğinin altını çizen İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “İklim değişikliğinin ve kurak dönemin etkilerini sınırlandırmak için hepimizin el ele vermesi, 16 milyon İstanbullunun su kullanım alışkanlarını değiştirmesi son derece önemli. Yarın için şimdi harekete geçmek durumundayız. Yağışlı mevsimde olmamıza rağmen istenilen düzeyde bir yağış alamıyoruz. Kuraklık noktasında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Biz İSKİ olarak baraj dışı kaynaklarımızla İstanbul’u susuz bırakmıyoruz ancak bu durumun sürdürülebilir olması hemşerilerimizin suyu tasarruflu kullanmasına bağlı” dedi.