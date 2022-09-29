İSKİ’den uyarı: 24 saat su kesintisi olacak

İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılar’da 10 mahalleden 8’ine 24 saat su verilemeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün saat 10.00 ila yarın saat 10.00 saatleri arasında, deplase çalışmaları nedeniyle Avcılar’da belirli mahallelerde 24 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
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İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
Haramiderede su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.