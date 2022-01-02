İskilipli Atıf ile yeni yıl kutlaması

Çorum’un İskilip ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilipli Atıf Hocanın mezar fotoğrafıyla vatandaşların yeni yılını kutladı. İskilipli Atıf, Anadolu’daki Kuvayı Milliye hareketi ile Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkmış, Mustafa Kemal ile silah arkadaşlarını padişaha başkaldıran asiler olarak nitelemiş ve “katledilmeleri’’ yönünde fetva çıkarmıştı.

Ali Ekber ERTÜRK

Çorum’un İskilip ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilipli Atıf Hoca’nın mezar fotoğrafıyla vatandaşların yeni yılını kutladı.

Sülük ilçeye astırdığı Atıf Hoca’lı pankartla vatandaşların yeni yılını kutladı ve “İskilip için büyük hizmetler ve çalışmalarla geçen 2021 Yılının ardından, yeni yılda da hizmetlerimizi aynı heyecan ve azimle devam ettireceğiz. 2022 yılına girerken, yeni yılınızı tebrik ediyor; yeni yılın ülkemize, milletimize ve ilçemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” mesajı da yayınladı. Sülük hakkında, Belediye Meclisi üyesi 5 MHP’li ve 4 AKP’li tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş, yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanmıştı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri de, bu iddiaları ciddi bulmuştu.

İSKİLİPLİ ATIF KİMDİR?

1919-1922 yılları arasında Padişah yanlısı davranarak Anadolu’daki Kuvayı Milliye hareketi ile Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına karşı çıkan İskilipli Atıf Hocanın, kurucularından olduğu “Teali-İslâm Cemiyeti” tarafından bastırılan bildiriler, Yunan ordusunun uçakları tarafından Anadolu’ya atıldı. Bildiride Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkıldı ve Mustafa Kemal ile silah arkadaşları Padişaha başkaldıran asiler olarak nitelendi. “Katledilmeleri” yönünde fetva da çıkarıldı. 1925’de tutuklandı ve İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı, vatana ihanetten suçlu bulunarak idam edildi. İskilipli Atıf Hoca yanlıları ise şapka takmadığı için idam edildiğini öne sürdüler.