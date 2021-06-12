İSKİ’nin hedefi yüzde 100 biyolojik arıtma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, denizlerin kirlenme nedenlerinden biri olan atıksu problemi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre İstanbul’da son 2 yıl içinde, 65 derede 29 kilometre dere ıslahı gerçekleştirildi.

İSKİ, ayrıca bugüne kadar hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan, direkt denize gönderilen atıksularla ilgili de harekete geçti. Bu kapsamda 104 noktadaki çalışmalar tamamlanırken 26 bölgede ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

4 NOKTADA BOĞAZA ATIKSU GİRİŞİ ENGELLENECEK

İSKİ, İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen bu çalışmaların yanında, Boğaz’a atıksu girişlerini kesmek üzere de çalışmalara başladı. Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Vaniköy Mahallesi arasında kalan bölgede başlatılan çalışmayla, Boğaz’a atıksu girişi 4 noktadan kesilecek.

Beylerbeyi İstavroz Tüneli’nde toplanacak bütün atıksular, Küçüksu Ön Arıtma Tesisine aktarılacak. Özellikle Kurban Bayramlarından sonra Boğaz’da meydana gelen istenmeyen görüntüler, bu çalışma sayesinde ortadan kalkacak.

HEDEF YÜZDE 100 BİYOLOJİK ARITMA

Açıklamaya göre İstanbul genelinde 89 atıksu arıtma tesisiyle hizmet veren İSKİ, günde 5 milyon 800 bin metreküp atıksuyu arıtma kapasitesine sahip. Bununla birlikte, İstanbul’un atıksuyunun tamamının biyolojik yöntemlerle arıtılmasını amaçlayan İSKİ, biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapımına devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin 2. kademesi devreye alındı. Mevcut tesisin günlük kapasitesi, 240 bin metreküp artarak 600 bine çıkartıldı.

BALTALİMANI VE TUZLA TESİSLERİ 2021’DE AÇILACAK

İstanbul’da halihazırda iki atıksu arıtma tesisi inşaatının da devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 400 bin metreküp, Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi ise 600 bin metreküp günlük su arıtma kapasitesine sahip. 2021 yılı içinde tamamlanması planlanan bu tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte; İstanbul’da biyolojik arıtma oranı yüzde 15.18’e, ileri biyolojik arıtma oranı ise yüzde 44.83’e yükselecek.

ARITMA ORANLARI AÇIKLANDI

Açıklamada yıllara göre arıtma türleri ve oranları da açıklandı. 2018 yılında atıksuların yüzde 36.72’si ileri biyolojik arıtma, yüzde 1.07’si biyolojik arıtmadan geçti.

2019 yılında ileri biyolojik arıtmadan geçen atık su oranı yüzde 36.92, biyolojik arıtma oranı yüzde 1.08 oldu. 2021 yılının ilk 4 ayında atıksuların yüzde 39.37’si ileri biyolojik, yüzde 1.28’i biyolojik arıtmadan geçti.

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