İskoçya’da maske uyarısı: Kış boyunca kalabilir

İskoçya’nın COVID Stratejisi Bakanı John Swinney, COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında maskelerin kış boyunca ve hatta daha uzun bir süre kullanılması gerekebileceği konusunda uyardı.

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Bakan John Swinney; maskelerin, hayatın önemli bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi. Swinney, İskoçya’nın COVID kısıtlamalarının büyük bir bölümünün bu hafta kaldırılması bekleniyor.

Gece kulüpleri ve müzikli mekanlar gibi işletmeler tam kapasiteyle açılabilir. Spor stadyumları içeride 2.000, dışarıda 5.000 kişiyle sınırlı olacak, ancak yerel konseylerin izniyle daha büyük kalabalıkları kabul edebilecek.

Bununla birlikte, İskoçya’da toplu taşıma araçlarında ve halka açık yerlerde maskeler zorunlu olmaya devam edecek ve okulların bu ay açılmasıyla birlikte öğrencilerin kapalı alanlarda maskeyle olmaları bekleniyor. Ofis çalışanlarının evden çalışmaya devam etmesi ve öğretmenlerin birbirlerinden 1 metre uzakta durmaları da diğer önlemler arasında.

Pazar günü, İskoçya Sağlık Bakanı Humza Yousaf, yeni bir varyant ortaya çıkarsa bu yıl içinde başka bir kapanma yaşanabileceği konusunda uyardı. Pazartesi günü kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra vaka sayılarının da artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

En son NHS İskoçya verileri, hastanede COVID-19’lu hasta sayısının geçtiğimiz hafta 543’ten 367’ye düştüğünü gösterdi.

Swinney, BBC Radyo İskoçya’ya’ya aşılama ile ilgili verileri de paylaştı: Yetişkinlerin yüzde 90’ı bir doz, yüzde 75’i iki doz aşı alırken 60 yaşın üzerindekilerin neredeyse yüzde 100’ü iki doz aşı almış durumda.

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