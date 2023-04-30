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29 Nisan 2023
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Islak imzalı tutanak varsa sorun çıkmaz

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs’a günler kala seçmenin en büyük endişesi oy sayımında usulsüzlük yapılıp yapılmayacağı. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, sandık güvenliği konusunu
SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Seçimin adil olabilmesi için hem seçim öncesinde hem de oy verme gününde kamu görevlilerinin tarafsız olması ve kamu kaynaklarının bir partinin lehine kullanımının engellenmesi gerektiğini vurguladı. Oy sayımı sırasında manipülasyonlar yaşanabileceğini belirten Köroğlu, sandık başları için şu uyarıyı yaptı:

AA’NIN OYUNU BOZULDU

“Seçim sistemi temelde ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarında yazılı sonuçların birleştirilmesine dayanıyor. Bu tutanakların doğru tutulması ve toplanması sağlanırsa manipülasyonların önemi kalmıyor. 2019’daki yerel seçimde Anadolu Ajansı’nın bir süre sonra veri akışını durdurduğunu gördük. Buna rağmen elinde ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları bulunan siyasi partiler sonucun, ajansın açıkladığı gibi olmadığını ortaya koydu.” Deprem bölgesi için önlem alınması gerektiğini de belirten Köroğlu, “Başka yerlere giden depremzede yurttaşların oy kullanması için devletin gerekli taşıma çalışmasını yapması gerekiyor. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir. Başka bir endişe de sığınmacılar. Geçici sığınmacı statüsünde olanların oy kullanma hakları yok. Sonradan vatandaşlık elde edenlerin sayısı da sonucu etkileyecek boyutta değil. Ankara Barosu avukatları sandık başlarında sonuç tutanağı imzalanana kadar her türlü usulsüzlüğü engelleyecek” dedi.

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