İslam Tarihçileri Derneği, İslam karşıtı açıklamaları kınadı

İZMİR (AA) – İslam Tarihçileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit, Avrupa ülkelerindeki bazı siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Koçyiğit, kınama mesajında son günlerde Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde bazı siyasetçilerin başını çektiği talihsiz girişimlerin yaşandığını kaydetti.

"Din, vicdan ve ifade özgürlüğü" adı altında Hazreti Muhammed'in karikatürize edildiğine, Müslümanların ötekileştirildiğine dikkati çeken Koçyiğit, "Toplum ve dünya barışına asla hizmet etmediği gibi öteden beri işbirlikçiler ile birlikte saman altından su yürüten bu emperyalist zihniyetin, Azerbaycan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde açıktan ya da aba altından sopa göstermeleri artık kaygı verici noktaları çoktan aşmış bulunmaktadır. Ne yazık ki günümüzde Batı Avrupa’da yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almıştır." ifadesini kullandı.

Koçyiğit, bazı Avrupa ülkelerinde çoğulculuk ve insan hakları söylemlerinin çoktan rafa kaldırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, şiddete ve kine ortak olmaktadırlar. Bu akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Bu itibarla müminlerin gönülden iman ettiği, canından çok sevdiği Hazreti Muhammed'e hakaretleri, artan cami ve mescit saldırılarını, kin ve nefret yüklü iç siyasete malzeme yapılan her türlü İslamofobik tutumu ve buna öncülük eden Macron ve Wilders gibi siyasileri kınıyor, lanetliyoruz. Adı İslam ülkesi olmakla birlikte bu tür girişimlere sessiz kalarak İslam düşmanlarını cesaretlendiren ülkelerin yöneticilerini ve bunlara sessiz kalan aydınlarını da Allah'a havale ediyoruz."