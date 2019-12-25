İslamcılık çöktü mü? Özlem Albayrak AKP’nin 18 yılını özetledi.

Yazan:
Alaturka Online
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Gazeteci Özlem Albayrak, Onuncu Köy'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. Özlem Albayrak, Hopa İmam Hatip Lisesi mezunu. Lisansını İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi-Gazetecilik bölümünde, Yüksek Lisansı’nı Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyoloji bölümünde tamamladı. Aynı bölümde doktora yaptı.. Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yaptı.

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