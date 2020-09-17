İslami Cihad Hareketi, 53 gündür açlık grevinde olan Ehras'ın hayatından İsrail'i sorumlu tuttu

GAZZE (AA) – İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanesinde 53 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ehras'ın hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu ve geç olmadan harekete geçilmesini talep etti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib, düzenlediği basın toplantısında, Ehras'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini ve hareket edebilme gücünü kaybettiğini belirtti.

Uluslararası kuruluşların İsrail'in tutuklulara karşı işlediği suçlar karşısındaki sessizliğini kınayan Habib, bu durumun tutukluların çektikleri acı ve ölümlerin artmasına da neden olduğunu dile getirdi.

Habib, İslami Cihad Hareketi'nin Ehras'ın başına kötü bir şey gelmesi durumunda sessiz kalmayacağını ve maruz kaldığı sıkıntıların son bulması için İsrail'e baskı unsuru oluşturacak birçok temasta bulunacaklarını kaydetti.

İsrail'in idari tutukluluğu Filistin halkını bastırmak için kullandığını söyleyen Habib, "İdari tutukluluk Filistin halkının evlatlarını baskılayan ve boynuna sarkan bir kılıçtır." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için gözaltına alındıktan sonra açlık grevine başlamıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.