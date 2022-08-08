İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC’nin dahil edilmemesine tepki

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dahil edilmemesine tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

Dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan‘da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın 5.’si Konya’da gerçekleşecek.

09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

KKTC’NİN OYUNLARA DAHİL EDİLMEMESİNE TEPKİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dahil edilmemesine tepki gösterdi.

KKTC’cin organizasyona dahil edilmemesini büyük bir utanç olarak nitelendiren Yokuş, şunları söyledi:

*Kıbrıs kanımızla, canımızla, milli bir mücadeleyle vatan yaptığımız yavru vatanımızdır. Kıbrıslı Türk gençlerinin sportif olarak ambargoları aşması noktasında çok önemli bir adım olacak İslam Oyunları gibi uluslararası spor organizasyonlarına KKTC’nin dahil edilmemesi büyük bir utançtır.

*Spor, evrensel bir dostluk mücadelesinin, tüm dünyanın birbiriyle bağ kurduğu kültür ve kabiliyetin sergilendiği önemli bir arenadır.

*Bu arenada engellenen, tanınmayan KKTC’ye herkesten önce Türkiye’nin önayak olması, İslam dünyasına kardeşliğimizi göstermesi gerekir.

*Dünyanın en büyük Spor Organizasyonu olan 2020 Tokyo Olimpiyatlarına bırakınız müstakil devletleri ülkecik, adacık, beldecik ve kantonlar bile dahil edilirken biz KKTC’yi hem de bizim düzenlediğimiz bir organizasyona sığdıramadık.

“KKTC 1980 İZMİR İSLAM OYUNLARINDA VARDI”

*Kıbrıs’ın 1980 yılında ilki düzenlenen İslam oyunlarına katıldığını ifade eden Yokuş, “Kıbrıs, İzmir’de gerçekleştirilen 1. İslam Oyunlarına katılmıştı.

*Bilindiği gibi İslam Oyunlarının ilki 1980 yılında İzmir’de gerçekleşmiştir. Söz konusu oyunlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı onlarca sporcu ile temsil edilmişti.

*Konya’da gerçekleştirilecek 5. İslam oyunlarına KKTC’nin katılmaması Türkiye’yi yönetenlerin beceriksizliğinin göstergesidir.

*Daha önemlisi bu hususta ne Gençlik ve Spor Bakanlığı ne de Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) bir açıklama yapma gereği duymamışlardır.

*Bunun adı vurdumduymazlıktır. Samimiyetsizliktir. Daha ötesi KKTC’yi yok saymaktır.

KONUYLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ DE VERDİ

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Yokuş, şu soruları yöneltti:

– Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC ile yaptığı protokolün gereğini neden yerine getirmez?

– KKTC bir İslam ülkesi olmasına rağmen Konya’da İslami Dayanışma Oyunlarına neden katılamaz?

– KKTC bir Türk Devleti olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir organizasyona neden dahil edilmez? diye soran Konya Milletvekili Yokuş, “9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlarına KKTC bir İslam Ülkesi olarak katılamıyor. KKTC bir Türk Devleti ama Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir organizasyona dahil edilmiyor?

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