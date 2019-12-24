İsmail Güldüren’in acı kaybı

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı göletine düşen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Suda boğularak ölen talihsiz kadının Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve İnegölspor’un eski teknik direktörü İsmail Güldüren’in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, panik atak hastalığı bulunan Mediha Türkyılmaz, Kazancı Mahallesi’nde ikamet ettiği evden ayrıldı. Bir süre sonra yakınları tarafından yaşlı kadın her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamadı. Arama çalışmaları kapsamında kazancı mahallesinde bulunan gölette bir kadın cesedinin olduğu belirlendi. Gölette bulunan kadın cesedi olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Çıkarılan cesedin talihsiz Mediha Türkyılmaz’ın olduğu belirlendi.

Mediha Türkyılmaz’ın, geçtiğimiz aylarda İnegölspor teknik direktörlüğünden olaylı bir şekilde ayrılan, Fenerbahçe’nin eski futbolcularından İsmail Güldüren’in kayınvalidesi olduğu tespit edildi.

Türkyılmaz’ın cansız bedeni olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Panik atak hastalığı bulunan kadının gölet kenarına giderken dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor.

İnegölspor karıştı! `Maçtan önceki akşam…` İnegölspor`da teknik direktörlükten istifa eden İsmail Güldüren, yeni seçilen yönetimi sert bir dille eleştirdi. İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE’DE OYNAMIŞTI

Profesyonel futbolculuk kariyerine İnegölspor’da başlayan İsmail Güldüren, 1996 yılında Gençlerbirliği’ne transfer olmuştu. Burada sergilediği performansla dikkat çeken İsmail Güldüren, 6 sezon formasını giydiği Gençlerbirliği’nden ayrılarak, 2002-2003 sezonunun başında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye imza atmıştı.

İki yıl Fenerbahçe kadrosunda yer alan İsmail Güldüren, daha sonra BB Ankaraspor’a gitmişti.

İsmail Güldüren’in kariyerinde Bursaspor, Konyaspor ve Giresunspor da bulunuyor.

Son olarak Giresunspor forması terleten İsmail Güldüren, 2010 yılında profesyonel futbol kariyerine nokta koydu. Teknik direktör olarak futbol dünyasının içinde kalmaya devam eden İsmail Güldüren, son olarak İnegölspor’u çalıştırdı.

İNEGÖLSPOR’DAN AYRILIŞI OLAYLI OLDU

Olağanüstü kongrede İnegölspor´un başına gelen Münür Kanar, teknik Direktör İsmail Güldüren’in görevine son verme kararı almıştı. İsmail Güldüren, 10 Ekim 2019 tarihinde ekibiyle birlikte basının karşısına çıkarak, alınan kararı ve yeni yönetimin davranışlarını sert bir dille eleştirmişti.

İnegölspor ile yaşanan ayrılığı değerlendiren İsmail Güldüren “Maçtan önceki akşam yeni yönetim teknik direktörü çağırmıyor, kadro dışı kalmış oyuncuları kulübe çağırıyorlar. Bunlar futbol içerisinde yönetim kurulunun yapmaması gereken davranışlar” demişti.