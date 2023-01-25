İsmail Kartal geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig’de 21/22 sezonuna Vitor Pereira ile yeniden başlangıç yapan Fenerbahçe , art arda alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertli ekibin başında 2. baharını yaşıyan Pereira, çıktığı 25 maçta 1.60 puan ortalaması yakalamıştı. Son olarak ligin 17. haftasında evinde Beşiktaş ‘la 2-2 berabere kalan Kanarya, Portekizli isimle yolları ayırma kararı almıştı.

KARTAL YUVAYA DÖNDÜ!

Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası devre arası zamanını hocasız geçiren Fenerbahçe, 21. haftada İsmail Kartal’ı tekrardan takımın başına getirdi. Sarı lacivertli ekip, İsmail Kartal yönetiminde Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi’ne veda ederek, taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. 61 yaşındaki çalıştırıcının sistemini oturtmasıyla beraber art arda galibiyetler almaya başlayan Fenerbahçe, tekrardan taraftarıyla barışmış ve maçlarını kapalı gişe oynamaya başlamıştı.

Takımı 32 puanla 5. sırada devralan İsmail Kartal, sezonu lider Trabzonspor ‘un 8 puan gerisinde 73 puanla tamamlamıştı. Sezon sonunda deneyimli teknik isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus’u getirmişti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Gaziantep FK, Erol Bulut ile yollarını ayırıp göreve İsmail Kartal’ı getirmeyi düşünüyor. Süper Lig’de son haftalarda istediği sonuçları bir Gaziantep FK’da ana gündem maddesi teknik direktör. Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve genç teknik adam ile görüşmeler yapan Gaziantep FK, bir yandan da Bulut sonrasını düşünüyor. Gaziantep FK, bu doğrultuda Erol Bulut’un ardından göreve İsmail Kartal’ı getirmeyi düşünüyor. Gaziantep FK’da teknik direktör değişikliğinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

3 İSİM İDDİA EDİLMİŞTİ

Kırmızı-Siyahlılar’da 2021 yılından bu yana görev yapan Bulut’un yerine düşünülen ise 3 isim olduğu iddia edilmişti. Yeni Başkanın birkaç güne görevi devralmasıyla birlikte Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Levent Şahin’le görüşeceği iddia edilmişti. (Vole)