Sandıktan önce söz yine sende!
İki farklı görüş, iki farklı bakış açısı, gündemdeki olayları tartışacak, kimin haklı olduğuna ekran başındaki oy kullanacak izleyici karar verecek.
Seçimde Erdoğan’ın sert tavrı mı, Kılıçdaroğlu’nun sakinliği mi kazanacak?
YSK kararları ile partilerin çalışmaları doğrultusunda gerçekleşecek seçim güvenliği nasıl sağlanacak?
“İsmail Saymaz mı, Ersan Şen mi haklı?” sorusu, Serap Belovacıklı moderatörlüğünde, her pazartesi ve perşembe akşamı Sokağın Sözü’nde yanıt bulacak.
“Sokağın Sözü” bu akşam 20.45’te SÖZCÜ TV’de…