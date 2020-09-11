İsmail Saymaz SÖZCÜ’de

Hürriyet Gazetesi’ndeki 18 yıllık macerasını bu yılın Mart ayında bitiren Saymaz bundan sonra SÖZCÜ Gazetesi için araştırma ve özel haberlere imza atacak. Yakında yayına başlayacak SÖZCÜ TV’de de yorumculuk yapacak. Deneyimli gazetecinin ilk yazısı yarın SÖZCÜ okurlarıyla buluşuyor.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

İsmail Saymaz Rize’de 11 Temmuz 1980’de doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe Rize’de başladı. Konya ve İstanbul’da yerel gazetecilik yaptı. Ardından Radikal ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. İnsan hakkı ihlalleri, düşünce ve ifade hürriyeti konularında haberleri yayımlanıyor. Saymaz, yirmiye yakın davada yargılandı. 2014 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yılın “100 Basın Kahramanı” listesine alındı. Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Metin Göktepe ödüllerine layık görüldü. Yazdığı ve ses getiren kitapları ise şunlar: “Postmodern Cihad, Hanefi Yoldaş, Nefret/Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti, Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim, Sıfır Tolerans, Sözde Terörist, Esas Duruşta Cinayet, Ali İsmail, Fıtrat, Çay Güzeli, Türkiye’de IŞİD, Kimsesizler Cumhuriyeti, Şehvetiye Tarikatı.”