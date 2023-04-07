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7 Nisan 2023
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İsmail Tatlıoğlu: 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

Tatlıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

* “Bugün Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız önümüzdeki döneme dair siyaset ve ülke gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu, bizim de düşüncelerimizi aldı. Kendilerine şükranlarımı sunarım.

* Bu zamana kadar onurla yaptığımız birlikte yürüyüşümüz, güçlenerek devam edecektir. 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım. Ülkemize ve Milletimize Parlamento dışında hizmet etme gayretinde olacağız. Hayırlısı inşallah.” ANKA

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