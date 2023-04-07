Anasayfa Haberler Gündem İsmail Tatlıoğlu: 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım

İsmail Tatlıoğlu: 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım

Yazan:
Alaturka Online
-

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

Tatlıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

* “Bugün Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız önümüzdeki döneme dair siyaset ve ülke gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu, bizim de düşüncelerimizi aldı. Kendilerine şükranlarımı sunarım.

* Bu zamana kadar onurla yaptığımız birlikte yürüyüşümüz, güçlenerek devam edecektir. 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım. Ülkemize ve Milletimize Parlamento dışında hizmet etme gayretinde olacağız. Hayırlısı inşallah.” ANKA

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group