İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti

Nakşibendi Tarikatı’nın İsmailağa Cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu yaptığı paylaşımda, “Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular” ifadelerini kullandı.

Ustaosmanoğlu’nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü (yarın) Cuma namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

1929 senesinde Trabzon’da dünyaya gelen, Mahmut Ustaosmanoğlu, 1954 senesinde İsmailağa Camii’nde imamlık görevine başladı ve bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

İlk evliliğini 1945 yılında henüz 16 yaşındayken teyzesinin kızı Zehra Ustaosmanoğlu ile gerçekleştiren Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eşinin vefatının ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi. Ustaosmanoğlu, biri kız olmak üzere 3 çocuk babasıdır. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yetiştirdiği talebeleri arasında “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.

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