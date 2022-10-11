İsmet İnönü’nün kızına ‘Barış Yolu’ ödülü verildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesinin 100’üncü yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Mudanya Mütarekesinin 100’üncü yılına özel olarak bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Barış Yolu’ ödülüne layık görülen 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker’e ödülü takdim edildi.

Mudanya Mütarekesi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Mudanya’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Bursa milletvekilleri, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mütareke Meydanındaki etkinlikler SoloTürk gösterisiyle başladı. Daha sonra sahneye çıkan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mudanya Mütarekesi konulu konferans verdi. Ortaylı’nın konuşmasının ardından Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesinin 100’üncü yılına özel olarak bu yıl ilk kez düzenlenen Barış Yolu Ödülüne layık görülen 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker’e ödülü takdim edildi.

“BABAM BENİ TAM BİR CUMHURİYET KADINI OLARAK YETİŞTİRDİ”

Ödül alan Özden İnönü Toker, “Konuşmacılar asker ve devlet adamı olarak babamdan bahsetti. Ama ben başka bir şey ilave etmek istiyorum. Babam çok iyi bir babaydı. Baba olarak biz çocuklarına her zaman en başta memleketimizi vatanımızı sevmemizi, dürüst insan olmamızı çalışkan olmamızı ve her zaman azimli olmamızı, hayallerimizi gerçekleştirmemizi isterdi. Bizi öyle yetiştirdi. Onun için ben şimdi babama bu ödül için beni seçenlerin önünde teşekkür etmek istiyorum. Babama, beni tam bir cumhuriyet kadını olarak yetiştirdiği için ona çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Ne mutlu Türküm diyelim. Şimdi Mudanya’da 100’üncü yılı kutladık. Bundan sonraki yüzyıllarda yine burada olacaksınız yine hep beraber olacağız. Bu yüzyıl son yüzyıl değil. Diğer yüzyılların başlangıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak” dedi.

“SİZİ ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE AĞIRLAYACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

* “İsmet İnönü’nün hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Atatürk’e, cumhuriyetin kurucu kadrolarına, kurucu babalarına muhabbet yerine husumet besleyenlerin her zaman karşı İsmet Paşa kararlılığıyla dimdik duruyoruz. Hayri Türkyılmaz, gelecek sene 11 Ekim günü bu merdivenlerden başlayıp cumhuriyetin yüzüncü yılında Ankara’da sonuçlanacak bir yürüyüşten bahsetti. Buyurun gelin.

* Ankara’da olacağız ve emin olun Atatürk’ün mirası, Atatürk Orman Çiftliğindeki kaçak sarayda değil, sizi Çankaya Köşkü’nde ağırlayacağız. Bugünden o Çankaya Köşkü’ndeki Cumhuriyet Resepsiyonu’nun davetiyesinin altına imza atan 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı müjdelerken şunu söyleyelim. Kim olacak diye merak edenlere, o imzanın sahibini İsmet Paşa görseydi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk görseydi işte benim cumhuriyetim, işte benim cumhuriyetimin cumhurbaşkanı diyecektir. Öyle birisi olacak.

* Şehit kanıyla sulayarak kazandığımız ve sonunda dünyanın en önemli barışını elde ettiğimiz bu güzel memleketi canımızdan çok severek hep birlikte sınırımızın olduğu olmadığı tüm komşularımızla tüm dünyayla, birbirimizle vasiyetteki gibi yurtta sulh, cihanda sulh diyerek Türkiye’de barış, dünyada barış diyerek yaşayacağız. Barış şehri Mudanya’nın barış bayramı kutlu olsun.”

Program, ödül töreni ve konuşmaların ardından sahne alan Edip Akbayram ve Türkü Akbayram konseriyle sona erdi. (DHA)

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