İsmet Yılmaz’ın yorumu Sivaslıları kızdırdı!

Veli TOPRAK/ ANKARA – Süper Lig’in 21. haftasında Pazar günü oynanan ve 1-1 biten Sivasspor-Başakşehir karşılaşmasının 73. dakikasında Yasin Öztürk’ün girdiği pozisyonda Başakşehirli futbolcu Clichy’inin eliyle topu kornere taşıması uzun süre tartışıldı. Sivas’ın penaltı beklediği bu pozisyona AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın yaptığı yorum, tepki çekti.

“DEMEK Kİ PENALTI DEĞİLMİŞ”

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, İsmet Yılmaz’la yan yana maçı izlediğini belirterek, “İsmet Yılmaz beyin bu pozisyona ‘Kamerası var, televizyonu var, demek ki penaltı yokmuş’ demesini hayretle karşıladım ve şiddetle kınıyorum. Hiç kimse Sivassporumuzun emeği üzerinden bilek güreştirip, doğruluk abidesi kesilmesin” dedi. İsmet Yılmaz, ligin 15. haftasında Sivasspor-Fenerbahçe maçını Meclis kulisinde izleyen milletvekillerine de, “Maç mı önemli, içerideki maç (Genel kurul çalışması) mı önemli? Lütfen genel kurula girelim arkadaşlar” diyerek maç izleyen vekilleri eleştirmişti.