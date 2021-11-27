İSO: Sanayici maliyet hesabı yapamaz hale geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada döviz kurundaki oynaklığı eleştirerek “Artık maliyet hesabı yapamaz hale geldik ve geleceği öngöremiyoruz” dedi. Bahçıvan, yakın dönemde bazı ürünlerin üretiminde ciddi sıkıntılar oluşacağına da işaret etti.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, dövizdeki dalgalanmaların sanayi üretimini olumsuz etkilemeye başladığına dikkat çekerek, yakın dönemde bazı ürünlerin üretiminde ciddi sıkıntılar oluşabileceğine işaret etti.

İSO’nun kasım ayı meclis toplantısında konuşan Bahçıvan, “Sanayicinin ihtiyaç duyduğu ham maddeden lojistik ve finansmana kadar, üretim süreci için gerekli olan tedarik zincirlerindeki belirsizlikler ve ham madde maliyetlerindeki yükselişler, üretimin üzerindeki baskıları artırıyor” dedi.

“Sanayici maliyet hesabı yapamıyor ve geleceği öngöremiyor” diyen Bahçıvan, “Bu durum, yakın dönemde bazı ürünlerin üretiminde ciddi sıkıntılara yol açabilecek gibi gözüküyor” diye konuştu.

‘RİSK YÖNETEBİLME YETKİNLİĞİ AZALDI’

Bahçıvan, pandemi sonrası Türkiye’ye lehine ilave bir tedarik talebinin geldiği, ihracatın arttığı ve sanayicilerin yeni kapasite yatırımlarına hazırlanıp hız verdiği bir ortamda öngörülebilirlik konusunda bu denli sıkıntı yaşamanın sanayicileri üzdüğünü vurguladı.

“Zira reel sektörümüzün yüksek yatırım iştahının korunabilmesi için her şeyden önce öngörülebilir bir fiyatlama ortamının sağlanması, risk priminin makul seviyelere indirilmesi gerekiyor” diyen Bahçıvan, şöyle devam etti:

“Ayrıca son günlerde Türk Eximbank’ın, Merkez Bankası kaynaklı fon akışlarında oluşan ani kısıtlamalar da ihracatçı sanayicilerimizin kredi kalitesini olumsuz etkiliyor. Sanayicilerin beklenti oluşturmakta bir hayli zorlandığı bu ortamda iş yapabilme ve risk yönetebilme yetkinliği de azalıyor.”

‘KUR ARTIŞLARI ZARARA NEDEN OLUYOR’

İSO’nun meclis toplantısına katılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise, Türkiye ekonomisinde faiz, kur ve enflasyon üçgeninde bir sıkışma yaşandığına ve bunun aşılması gerektiğine dikkat çekti.

“Özellikle iç piyasaya üretim yapan ve ham maddeyi dışarıdan alan firmalarımız kur baskısı karşısında büyük güçlük yaşıyor” diyen Ünverdi, “Kur artışları zarara neden olurken, üretici fiyatlandırma yapamıyor. Bu noktada, üretim ve ihracata dayalı üretim ile cari dengenin sağlanması konusunda tüm risklere rağmen büyük bir mücadele veriliyor ama kurdaki yükseliş ve dalgalanmalar enflasyonu tetikliyor” diye konuştu.

“İhracatı artıralım derken enflasyonist bir döngünün içerisine girmekten de uzak durmamız gerekiyor” diyen Ünverdi, “Altını çizmek isterim ki, sanayimizin sürdürülebilirliği için kur, faiz ve enflasyon dengesiyle birlikte; öngörülebilirlik, istikrar ve güven ortamını ivedilikle tesis etmek zorundayız” diye konuştu.

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