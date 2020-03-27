İspanya kan ağlıyor, Real Madrid stat inşaatını durdurmuyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını İspanya’yı alarm konumuna geçirirken Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’daki inşaat çalışmalarına ara verilmemesi görenleri şaşkına çevirdi.

Virüs nedeniyle 4 bin 365 ölümün yaşandığı ve her gün yüzlerce ölüm haberinin verildiği İspanya’da hükümet henüz tam bir karantina kararı almış değil. Geçtiğimiz gün 655 ölüm açıklayan ve virüsün merkezi Çin ile arasındaki farkı açarak en çok ölüme sahip ikinci ülke olan İspanya’da kısmi karantina var.

Alarm durumundaki ülkede Kraliyat Kararnamesi sonrasında oteller, restoranlar, mağazalar, sanat ve spor aktiviteleri askıya alınırken bu kararlar arasında inşaat çalışmalarının durdurulmasına yönelik bir madde bulunmuyor.

Fotoğraf: AS Gazetesi

Sadece kamu ihalelerine ilişkin kararların yer aldığı Kraliyet Kararnamesi, Bernabeu Stadı’nda olduğu gibi özel şirketlere ait inşaatların durdurulup durdurulmaması kararını yüklenici firmaya vermiş durumda.

Stat yenilemesi tüm hızıyla devam etse de Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hükümetten Madrid’deki tüm çalışmaları askıya almasını istiyorum. Kaybedecek zamanımız yok” ifadelerini kullandı.

İnşaat şirketlerine yapılan uyarılarda, operatörler arasındaki mesafeler ile maske ve eldiven kullanımı konusunda aşırı güvenlik önlemi alınması isteniyor. Bu kurallara uyulmaması durumunda güvenlik güçlerinin çalışmaları durdurma yetkisi bulunuyor.

Hükümetin yeni bir karar almaması halinde stattaki çalışmaların tüm hızıyla devam etmesi bekleniyor.