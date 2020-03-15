İspanya Kralı, babasının maaşını keserek reddi miras yaptı

MADRİD (AA) – İspanya Kralı 6. Felipe, yaklaşık 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaşı keserek, reddi miras yaptı.

Kral 6. Felipe, hakkında "yolsuzluk" iddiaları çıkan 82 yaşındaki babası emerit Kral Juan Carlos ile ekonomik tüm bağlarını kopardı.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Kral 6. Felipe'nin kamuoyu tarafından da bilinmesini istediği karar gereği; babası Juan Carlos ile yatırım veya finansal boyuttaki tüm bağlarını kopardığı, yasal olarak reddi miras yaptığı bildirildi.

Kral 6. Felipe'nin, babası emerit Kral Juan Carlos'un bundan böyle İspanya devlet bütçesinden aldığı maaşın kesilmesi kararını da aldığı kaydedildi.

– "Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon avro komisyon aldı" iddiası

İspanyol basınında hafta içinde çıkan haberlerde, İsviçre Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Juan Carlos'un 2012'de İspanyol konsorsiyumu tarafından kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon avro komisyon almakla suçlandığı iddia edilmişti.

Carlos'un aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna zu-Sayn-Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı belirtilmişti.

Corinna'nın avukatı Robin Rathmell ise dönemin İspanya Kralı Juan Carlos tarafından 2012'de müvekkiline para aktarıldığını kabul etse de bunun hediye olduğunu savunmuştu.

İddiaları gündemde tutan İspanyol medyası, Kral 6. Felipe'nin babasına ait iki vakıftan da geliri bulunduğunu yazmıştı.

– İddialarla ilgili 2 ayrı gizli soruşturma yürütülüyor

Söz konusu iddialarla ilgili İspanya'daki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının da iki ayrı gizli soruşturma yürüttüğü ileri sürülüyor.

İspanya'da koalisyon hükümeti ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı, söz konusu iddialarla mecliste soruşturma komisyonu açılmasını istemiş ama yeterli destek bulamadığından bu girişim reddedilmişti.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.