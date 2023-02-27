İspanya’da Arda Turan’a şok suçlama

12 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray formasıyla futbola veda eden Arda Turan’a İspanya’da şok bir suçlama yapıldı.

2000 yılında Galatasaray altyapısına giren yıldız oyuncu, 2006 yılında A Takım’a yükseldi. Sarı – kırmızı forma altında dikkatleri çeken Arda Turan, 2011’de 13 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’in yolunu tuttu.

Atletico Madrid forması altında başarılı bir grafik çizen başarılı oyuncu, 2015’te 34 milyon Euro bedelle Barcelona’ya imza atmıştı. Arda Turan 2020 yılında Barcelona’dan Galatasaray’a transfer olmuştu.

ŞOK İDDİA

İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Sport, Arda Turan ile ilgili sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi. Sport’ta yer alan habere göre; İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

828 BİN EURO BORÇ

Gelirlerini doğru şekilde vergilendirmediği için toplamda 828 bin Euro borcu olduğu iddia edilen Arda Turan’ın iki farklı suç işlediği iddia edildi.

2021 yılında Ekonomik Suçlar Savcılığı tarafından yapılan şikayet sonucunda soruşturma açıldığı belirtildi.

MAHKEMEYE ÇIKABİLİR

Eski milli oyuncunun 2015 yılında 499 bin 740 Euro, 2016 yılında ise 328 bin 351 Euro verdiği kaçırdığı iddia edilirken, Arda Turan’ın mahkemeye çıkma olasılığı olduğundan da bahsedildi.

ANLAŞABİLİR

Sport’ta yer alan haberde, Arda Turan’ın isterse mahkeme ile anlaşma yoluna giderek söz konusu tutarı ödemesi halinde ceza almayabileceği ihtimalinden de bahsedildi.