İspanya’da göçmen teknesi battı: 8 ölü

İspanya’da göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu aralarında 12 yaşında bir çocuğun da olduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları hükümeti, İspanyol sahil güvenlik görevlilerinin Pazar günü Gran Canaria adası açıklarında denizde sürüklenen bir teknede sekiz Afrikalı göçmenin cesetlerini bulduklarını açıkladı.

Reuters tarafından açıklamada, tamamı erkeklerden oluşan 62 göçmenin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Durumu kritik olan 3 kişinin helikopterle Gran Canaria’daki bir hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise tedavilerinin bölgede yapıldığı aktarıldı.

BUGÜN BAŞKA BİR TEKNE DAHA DURDURULDU

12 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin yaklaşık bir haftadır Gran Canaria’nın yaklaşık 40 mil güneyinde Atlantik’te sürüklendiği belirtildi. Sahil güvenlik ekipleri ayrıca Pazar günü İspanya adasının birkaç mil açığında 35 erkek ve bir kadın taşıyan başka bir göçmen teknesini durdurduklarını bildirdi.

İspanyol hükümeti verilerine göre, bu yıl Ocak ve 30 Eylül arasında Batı Afrika’dan Kanarya Adaları takımadalarına 13 binden fazla göçmen tehlikeli bir yolculuk yaptı ve bu sayı 2020’deki eşdeğer dönemdeki sayının iki katından fazla.

İlginizi Çekebilir Ege’de göçmenlerin bulunduğu tekneden denize atlayan oğlunu arıyor İlginizi Çekebilir Belarus-Polonya sınırında neler oluyor? Mülteciler çaresizce arada kaldı İlginizi Çekebilir Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı, 5 organizatör tutuklandı