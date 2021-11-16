İspanya’da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı

İspanya’nın Cadiz kentinde maaş zammı için protesto gösterisi düzenleyen yaklaşık 20 bin metal işçisi sokaklarda lastik yakarak polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 2 polis hafif yaralandı.

İspanya’nın Cadiz kentinde sendikalar ve işverenler arasında maaş anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durdurulması üzerine sendikalar, kentteki metal işçilerine protesto düzenleme çağrısında bulundu.

Çağrının ardından bir araya gelerek, maaş zammı talep eden yaklaşık 20 bin metal işçisi, Cadiz kentinde yer alan Puerto Real bölgesinde protesto gösterisi düzenledi. Protesto sırasında sokaklarda araç lastikleri yakan ve barikatlar kuran işçiler, bölgede araç trafiğine engel olurken, polis ekipleri ise olay yerine sevk edildi.

O anlarda işçilerin taşlarla saldırması üzerine polis, protestoculara basınçlı su ve biber gazı ile müdahale ederken, işçiler ile polis arasında çatışma çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylarda 2 polisin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Protestoculardan ise yaralanan veya gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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