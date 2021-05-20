İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

MADRİD (AA) – İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 139'a kadar geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 33 artışla can kaybı 79 bin 601'ye, vaka sayısı da 5 bin 733 artışla 3 milyon 631 bin 661'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan günlük ölü sayısı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Vaka sayılarında düşüşün devam ettiği İspanya'da son 8 gündür Kovid-19'dan günlük ölüm sayıları 100'ün altında açıklanıyor.

Mevcut durumda Bask bölgesi dışında ülkede yüksek riskli bölge bulunmuyor.

Bakanlık mevcut durumda 5 bin 950 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1690'ının yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 aydır uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 16,2'sinin aşılama süreci tamamlandı.