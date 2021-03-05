İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 637 kişi hayatını kaybetti

MADRİD (AA) – İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 637 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 654 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, günlük can kaybında büyük artış olduğu, buna rağmen vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği görüldü.

Kovid-19'dan toplam can kaybı dünden bugüne 637 artışla 71 bin 138'e, vaka sayısı ise 6 bin 654 artışla 3 milyon 149 bin 12'ye çıktı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı ise 149'a geriledi.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Paskalya bayramına kadar devam etmesi öngörülüyor.

– Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 949 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 486'ya, vaka sayısı da 808 bin 405'e çıktı.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.