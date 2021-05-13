İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti

MADRİD (AA) – İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 701 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı, son iki haftadır devam eden düşüşle 166'ya geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 73 ölümle toplam can kaybı 79 bin 281'e, vaka sayısı da 3 milyon 598 bin 452'ye ulaştı.

Salgının en yoğun görüldüğü yerler, Bask ve Madrid özerk yönetimleri olmaya devam etti.

Bakanlık, mevcut durumda 7 bin 375 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1931'inin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 38 oranı ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır ülke genelinde uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını öngören olağanüstü hal 9 Mayıs'ta sonlandırılmıştı.

Öte yandan, ülkede futbol ve basketbol liglerinde sezonun son haftalarındaki maçlara az sayıda seyirci alınacağı bildirildi.