İspanya'da son 3 günde Kovid-19 salgını nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti

MADRİD (AA) – İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 197 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 bin 744 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre ülkede vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Ülkede son 3 günde 197 artışla toplam can kaybı 76 bin 525'e, toplam vaka sayısı da 3 milyon 370 bin 256'ya çıktı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 199'a yükselirken, salgının en yoğun görüldüğü yerler Melilla ve Ceuta kentlerinin yanı sıra Navarra, Madrid, Bask ve Endülüs özerk yönetimleri oldu.

Bakanlık mevcut durumda 10 bin 246 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 163'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.