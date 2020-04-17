İspanya’dan La Liga ile ilgili flaş karar! ‘Sezon iptal edilirse…’

İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı ve corona virüsü pandemisi nedeniyle akıbeti merak edilen La Liga’nın geleceği ile ilgili iki farklı senaryo açıklandı.

Ligler 27. haftada askıya alındığı haliyle bitirilmek zorunda kalırsa mevcut tablonun ilk dört takımı; bir süre daha oynandıktan sonra iptal noktasına gelinirse ise o günkü tablonun ilk dört takımı UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek. Öte yandan federasyon bu senaryoları en son ihtimal olarak düşünüp hazırladıklarının altını çizdi.

Bu açıklamanın ışığında mevcut tabloya bakıldığında Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46) Devler Ligi’ne; Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek.

Bunun en son senaryo olduğunu ancak her ihtimale kendilerini hazırladıklarını belirten federasyon, UEFA’nın gelecek sezon ile ilgili ileride yapacağı talebe cevap vermek için bu senaryoyu hazırladıklarını açıkladı. Kulüplerin de bu ihtimalden haberdar olduğunun altı çizildi.

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Gözler 23 Nisan’da

Mevcut tabloda maç oynanmayacağı kesinleşir ya da lig bir süre daha oynandıktan sonra tekrar iptal noktasına gelinirse bu senaryo devreye girecek. İspanya La Liga 27. haftasında askıya alınırken UEFA’nın liglerin akıbeti ile ilgili 23 Nisan’daki toplantısı merakla bekleniyor. Avrupa futbolunun karar merci sezonun sahada bitirilmesini istiyor.