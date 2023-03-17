İspanyol basınında Fenerbahçe – Sevilla maçı: Türk cehennemi, Fenerbahçe kuşatması…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Sevilla’yı konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Enner Valencia’nın golüyle rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç tur adına yeterli olmadı ve İspanyol ekibi çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma, İspanyol basınında da Fenerbahçe’nin baskısı ve stadyumun atmosferi ile geniş yer tuttu.

JORGE JESUS’TAN KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de ilk maça göre 5 farklı oyuncu ilk 11’de görev aldı. Sarı-lacivertli takımın teknik adamı Jorge Jesus, İspanya’da oynanan karşılaşmada King, Arao, Crespo, İrfan Can ve Lincoln’u oynatırken, içerideki maçta bu isimlerin yerine Arda, İsmail, Oosterwolde, Zajc ve Batshuayi’yi sahaya sürdü.

Jesus’un Sevilla karşısında mücadeleye başladığı ilk 11 şu şekildeydi: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Batshuayi, Valencia.

BATSHUAYI DEVAM EDEMEDİ

Mücadeleye 11’de başlan Michy Batshuayi, 16. dakikada hızlı gelişen atakta bacağını tutarak bir anda kendini yere bıraktı. Hakem Michael Oliver düdüğünü çalarken sahaya sağlık ekipleri çağrıldı.

Sedyeyle kenara gelen Batshuayi’nin yerine Joshua King, oyuna dahil oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Belçikalı forvetin kenara getirilirken moral alkışı verdi.

JORGE JESUS: İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularının iyi bir maç çıkardığını ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Takımın gösterdiği performansından dolayı gurur duyuyorum. İyi maç çıkardıklarını düşünüyorum ama Sevilla’daki dezavantajlı skordan dolayı turu geçemedik, skoru tersine çeviremedik. Avrupa’da üst seviye takım performansı gösterdik. Üzgünüz ama performanstan dolayı memnunum. İyi performans sergiledik, kaliteli futbol sergiledik ama istediğimiz gibi gitmedi, tur atlayamadık” şeklinde konuştu.

İŞTE İSPANYOL BASININDA FENERBAHÇE – SEVILLA MANŞETLERİ

Ligde zor günler geçiren Sevilla’nın Avrupa Ligi’ndeki başarısı geçmiş yıllara atıfla İspanyol basınında geniş yer bulurken ana konu İstanbul’da Fenerbahçe’nin yarattığı baskıydı. Fenerbahçe’nin futbolu, stadyumun atmosferi; İspanyol basınında dikkat çekilen konulardı. Bunların yanı sıra Arda Güler’in performansı da bazı kaynakların özellikle dikkatini çekti.

MARCA: SEVILLA, ÜST TURU IZDIRAP ÇEKEREK KUCAKLIYOR

“Sevilla, Sanchez-Pizjuan’da atılan iki golün avantajını elinden geldiğince savundu. Başka hiçbir şey yapmadı. Savun, zaman harca ve iki golün avantajını maksimum şekilde kullan… Fenerbahçe, zaman zaman Sevilla oyuncularının başını ciddi bir şekilde sıkıntıya soktu”

AS: ŞAMPİYONLUK ADIMI

“Sevilla, Türk cehenneminde nasıl geri çekileceğini bilerek çeyrek finale yükseliyor. Bunu daha önce 6 kez başardığında şampiyonluğa ulaştı. Eşleşmede eşitliğe izin vermemek adına 2-0’ı koruması gereken Sampaoli’nin takımı, Fenerbahçe’ye pek karşı koyamadı ama Şükrü Saraçoğlu’nun alışılmış ortamında acı çekse de toparlanmayı bildi. Çok fazla şey var ama gerçek şu ki Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu”

MUNDO DEPORTIVO: CEHENNEMDEN SAĞ ÇIKAN SEVILLA, ÇEYREK FİNALDE

“Sampaoli’nin oyuncuları, Fenerbahçe’ye karşı 2-0’lık ilk maçı acı çekerek savundular ve 7. şampiyonluk için mücadele yoluna girdiler. İlk yarının sonunda Valencia, affetmedi ve bunun sonrasında Sevilla, ikinci yarıda çok sıkıntı çekti. Türk taraftarlar, sahaya atılan maddeler ile oyunun durmasına neden oldu. Bu da bir şekilde rakibinin gözünü korkutmak için son bölümde baskı yapmayı planlayan Fenerbahçe karşısında Sevilla’ya avantaj sağladı”

SPORT: SEVILLA, İSTANBUL KUŞATMASINI ATLATTI

“Avrupa Ligi marşını susturan ve Türk stadyumlarına ün kazandıran o korkunç atmosferlerin hakkını veren Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki yüksek sesli karşılama, başlangıçta ev sahibi takımı harekete geçirdi. Fenerbahçe’nin telaşlı hevesindeki tek istisna isim 18 yaşında şaşırtıcı şekilde doğal bir 10 numara olan henüz sakalları çıkmamış Arda Güler’di. Ancak Jorge Jesus’un planı, Sampaoli’nin kapanan anlayışı karşısında etkili olmadı. Sevilla, Avrupa Ligi ile olan ideal bağını destekleyen son düdüğe kadar dişlerini sıkmak zorunda kaldı”

DIARIO DE SEVILLA: TÜRKİYE’DE AYAKTA KALAN SEVILLA, AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALDE

“Sevilla, İstanbul’da 1 farkla mağlup oldu ama ilk maçtaki iyi sonuç onları çeyrek finale taşıdı. Sevilla, cehennemden canlı çıktı. Şükrü Saraçoğlu’ndan canlı çıkmak; özellikle stoperlerin olmadığı ve parçaların bir arada kurgulanmasında zorluk yaşandığı dönemde Sevilla içi kolay bir iş değildi”

ABC: TATLI ALAMET

“Riskli ve kapanan bir anlayışla Sampaoli’nin takımı, ilk maçta elde etitği avantajı korudu ve alışkanlığı olan turnuvaları Avrupa Ligi’nde şampiyonluk adına son sekiz takım arasına kaldı”

20MINUTOS: İLK MAÇIN AVANTAJINI KORUYAN SEVILLA, AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

“Başlangıçtaki coşkuya rağmen Türk takımı, ilk bölümde Sevilla oyuncularını neredeyse hiç endişelendirmedi. Belki kısa bir süre içerisinde sakatlığı nedeniyle sedyeyle oyundan çıkmak durumunda kalan yıldız forvet Michy Batshuayi’nin erken sakatlığı cesaret kırdı. İlk 40 dakikada kaleye gelen tek şut İsmail Yüksek’tendi. Fakat daha sonra Enner Valencia’nın penaltı golü geldi. İkinci yarının ilk bölümü Sevilla için ürkütücüydü. Arda Güler’in direği sıyıran şutu, King’in penaltı noktasından vuruşu… Fenerbahçe’nin maç içinde Enner Valencia ve King ile beraberliği sağlama şansı vardı ve ayrıca Fernando’dan seken şut da Dmitrovic’i yanıltarak maçı uzatmalara götürmenin eşiğindeydi ama gerçek şu ki Fenerbahçe, demiri delip geçmeyi başaramayarak gecenin kaybedeni oldu”

RTVE: SEVILLA, TÜRK CEHENNEMİNDEN KURTULDU VE AVRUPA LİGİ’NİN ÇEYREK FİNAL HEYECANINDA YER ALACAK

“Avrupa Ligi, Sevilla’nın alanıdır. Durumun, bağlamın veya anın ne olduğunun önemi yok. Takımın şu anda ligde küme düşmemek için mücadele etmesi önemli değil. Sevilla takımı, Avrupa Ligi’nin marşını duyduğunda büyüyor. Fenerbahçe’nin Türk cehennemine yaptıkları ziyaret de bunun reddedilemez bir kanıtıydı. Sampaoli’nin takımı ipin üzerinde yürüdü ancak ciddi şanslar yakalayan Fenerbahçe’nin hücumuna direnmeyi başardı. Türkler için en coşkulu anda tribünlerden atılan bir cismin Dmitrovic’e gelmesi ile maç durdu. Durdurma, talihsiz bir olay sonucunda gerçekleşse de Sevilla’ya ilaç gibi geldi. Sevilla ekibi, Osmanlı kuşatmasından sıyrıldı ve bundan sonraki 20 dakikalık süreç Fenerbahçe’nin isteğine rağmen rahat geçti. Fakat son dakikalarda Fenerbahçe, ikinci yarının ilk bölümünde olduğu gibi çılgına döndü. Son birkaç dakikada Sevilla’yı delip geçen Türklerin bombardımanı yaşandı. Son düdük, çeyrek finale kadar uzun bir süreci acı ile geçen Sevilla’yı kurtardı”

TODO ALICANTE: SEVILLA DİRENEREK İSTANBUL CEHENNEMİNDEN SAĞ ÇIKIYOR

“Türk takımının Sevilla karşısında aldığı galibiyet yetersiz kaldı. Yine de Fenerbahçe, son düdüğe kadar Jorge Sampaoli’nin takımını ipte tuttu ve 6 kez Avrupa Ligi’ni kazanan Sevilla, gerçek bir hayatta kalma mücadelesinin ardından sonuca ulaştı”

LA RAZON: SAÇ EKİMİNİN MERKEZİNDE 3 KEL KAFA

“Başkan Castro, sportif direktör Monchi ve teknik direktör Sampaoli’nin kafalarında pek saç bulunmuyor. Bu üçlünin Sevilla’sı; belki de ikinci cehennem gibi olan atmosferde, saç ekiminin cenneti olan İstanbul’da elde ettiği zaferle Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldi”

VIVA JEREZ: SEVILLA, TÜRK CEHENNEMİNDE HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

“Sevilla, Türk cehenneminde ateşle oynadı ve yanmaya çok yakındı. Sevilla’nın başı belaya girmek üzereydi ama ilk maçtaki skor sayesinde bu turnuvanın kralı, hala ayakta ve çeyrek finaller için kura çekecek”