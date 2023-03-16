İspanyol basınının Arda Güler hayranlığı: Diğer Arda, Yeni Özil

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 mağlubiyetin rövanşında sahasında Sevilla’yı konuk edecek.

İspanyol basını zorlu mücadeleyi mercek altına alırken, sarı – lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler’e büyük ilgi gösteriyor. İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, genç yıldız ile ilgili bir iddia ortaya attı.

‘7 BİN EURO’YA MAL OLDU’

AS gazetesi, Arda Güler’in 7 bin Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olduğunun altını çizerken, geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan’dan dolayı ‘Diğer Arda’ ve Fenerbahçe’de Mesut Özil’den sonra 10 numarayı giydiği için ‘Yeni Özil’ olarak isimlendirdi.

TAKİP EDEN TAKIMLARI AÇIKLADILAR

Aynı haberde Arda Güler’in yeteneklerinden uzun uzun bahsedilirken, Atletico Madrid ve Barcelona’nın 18 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği iddia edildi.

JORGE JESUS’A ARDA TEPKİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Arda Güler’i oynatmadığı için sık sık eleştiriler aldığına da geniş yer ayrıldı.

Fenerbahçe’nin sahasında Sevilla ile oynayacağı karşılaşmada Arda Güler’in ilk 11’de olması bekleniyor.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon ilk 11’de şans bulmakta zorlanan Arda Güler, sonradan oyuna girdiğinde gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Genç oyuncu, bu sezon sahaya çıktığı 20 maçta üç kez gol atmayı başarırken iki kez de asist yaptı.